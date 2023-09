“Juve, ma quale Lukaku! Ecco chi andava preso”

Dopo l’arrivo del bomber belga nella Capitale, si torna a parlare del suo sfumato approdo alla corte di Max Allegri

Una delle grandi telenovele dell’estate – forse non la più lunga, ma certamente quella che ha tenuto sulle spine, per diversi motivi, tanti milioni di tifosi in tutta Italia – è giunta a conclusione. Romelu Lukaku non è tornato all’Inter – e questo già lo si sapeva da 2 mesi – ma non è nemmeno stato acquistato dalla Juve. Il belga, almeno per la stagione 2023/24, giocherà nella Roma, con Dusan Vlahovic, candidato alla cessione qualora i bianconeri avessero preso Big Rom, che è rimasto alla Juve.

Tanto rumore per nulla, dicono ora quelli che non hanno mai realmente creduto alla possibilità che il belga potesse diventare il nuovo centravanti della Vecchia Signora. E meno male che non lo è diventato, sostiene con fermezza un personaggio che può essere considerato il mentore proprio di Max Allegri. Ovvero di colui che per primo avrebbe gradito l’arrivo dell’ex Chelsea a Torino.

Stiamo parlando di Giovanni Galeone, l’ex tecnico che ha avuto Allegri alle sue dipendenze come giocatore nel Pescara dei miracoli, e che spesso interviene pubblicamente a difesa del suo pupillo. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Galeone ha sviluppato le sue argomentazioni. Suggerendo anche chi sarebbe stato opportuno far arrivare a Torino per far coppia con l’ex attaccante viola.

Galeone, no a Lukaku sì ad Arnautovic: le sue parole

“Vlahovic è meglio di Lukaku, soprattutto se sta bene fisicamente. Il serbo, dopo la publagia, mi sembra in crescita. Non caso ha segnato due gol in due partite tra Udinese e Bologna“, ha esordito il profeta nativo di Napoli. “Più che Lukaku io fossi stato la Juve avrei preso un altro attaccante: Arnautovic. Lui è tecnico, bravo anche a mandare in porta i compagni, lo avrei visto bene col serbo“, ha concluso Galeone.

Giova far notare come il pensiero dell’ex allenatore degli abruzzesi è largamente condiviso dagli addetti ai lavori e anche dal pubblico di fede juventina, almeno relativamente alla parte in cui si sostiene che Vlahovic sia meglio di Big Rom. Il centravanti austriaco è stato seguito per qualche tempo anche dalla dirigenza della Vecchia Signora, che però ha poi concentrato le sue attenzioni su altri profili. Armautovic è ormai un calciatore dell’Inter, con buona pace di chi avrebbe voluto vederlo in coppia col ritrovato attaccante slavo.

