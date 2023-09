È morto un celebre volto di Serie A, tifosi distrutti

Serie A sotto shock dopo aver appreso la scomparsa di un ex campione: la drammatica notizia ha sconvolto il mondo del calcio

La nuova stagione di Serie A è iniziata con grandi lacrime da parte dei tifosi di tutta Italia che da qualche settimana a questa parte stanno facendo i conti con dei profondi e significativi lutti. L’ultimo protagonista del passato ad aver toccato il cuore della gente con la sua scomparsa è stato Carlo Mazzone. Allenatore di tantissimi club nonché punto di riferimento per tanti tifosi che non hanno potuto fare a meno di mandargli un ultimissimo saluto.

Proprio come hanno fatto le squadre che hanno avuto il piacere e il privilegio di essere state allenate dall’ex tecnico. Ovunque è andato, Mazzone ha saputo entrare nel cuore dei tifosi per uscirne più. Cosa che è successa ad un altro protagonista degli anni passati che è recentemente scomparso lasciando un vuoto nel cuore della sua famiglia e di chi lo ha vissuto.

Soprattutto per le modalità con le quali è avvenuta la sua dipartita, si tratta di una notizia strappalacrime che ha colpito il club che non ha potuto fare a meno di rimanere scioccato una volta appresa la notizia. Pare fosse qualche anno che viveva in una condizione tutt’altro che invidiabile e alla fine è arrivata la notizia che tutti temevano. Altra grave perdita per il massimo campionato italiano di calcio.

Lacrime per i tifosi, la prematura scomparsa ha scioccato tutti: cosa è successo

Rammarico indescrivibile per il Cagliari che, anche se per una sola stagione, ha avuto la fortuna di poter vantare la presenza dell’ex attaccante all’interno della propria rosa. Si tratta dell’ex bomber uruguaiano Waldemar Victorino scomparso ufficialmente lo scorso 29 agosto. Aveva 71 anni l’ex rossoblù quando di propria volontà ha deciso di compiere il gesto estremo.

Era un po’ di tempo che l’ex calciatore non navigava in buone acque da un punto di vista finanziario e, nonostante pare abbia chiesto aiuto non è mai riuscito ad ottenerlo. Alla fine avrebbe perciò deciso di abbandonare tutti i suoi problemi facendola finita, davvero una notizia capace di lasciare tutto il mondo di sasso. I soccorsi sono stati abbastanza repentini ma non c’è stata più nulla da fare per lui.

Una sola stagione, nel 1982/83, per l’ex attaccante che nonostante abbia militato pochissimo tempo in Italia, con le sue giocate e con il suo estro è riuscito ad ottenere un posto nel cuore dei tifosi isolani che ancora oggi lo ricordano con grande affetto. Mondo del calcio, e non solo quello italiano, che si ritiene profondamente colpito dall’amara perdita.