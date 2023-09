Calciomercato, ecco il nuovo Ct dell’Italia: nome a sorpresa

Dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti, ecco che la Federazione italiana è alle prese con il nuovo del Ct della Nazionale femminile: ecco chi sarà

Secondo le ultime indiscrezioni, a breve dovrebbe esserci la firma sul contratto. Un profilo davvero nuovo che è uscito a galla pochi minuti fa: la Federazione Giuoco Calcio dovrebbe così annunciare il nuovo Ct della Nazionale femminile nelle prossime ore. Un momento decisivo per staccarsi dal passato con l’arrivo di una nuova guida tecnica a sorpresa.

Un profilo davvero avvincente che può portare nuove idee in ottica futura. Un nome venuto fuori soltanto negli ultimi giorni per provare così a recuperare il tempo perso. La Figc è stata impegnata in queste settimane per trovare il sostituto di Roberto Mancini, che è venuto meno ai suoi accordi dimettendosi a sorpresa da commissario tecnico della Nazionale italiana.

Calciomercato, la verità sul nuovo Ct della Nazionale femminile

Nella giornata di sabato c’è stata la presentazione di Luciano Spalletti, ma ora dovrebbe esserci l’annuncio ufficiale per quella femminile. A breve dovrebbe esserci la firma sul contratto: tutte le indiscrezioni portano al suo profilo con idee innovative rompendo il rapporto con il passato.

Andrea Soncin dovrebbe diventare il nuovo Ct della Nazionale femminile dopo l’addio di Milena Bertolini: poche settimana fa c’è stata la separazione dalla guida della Primavera del Venezia. Proprio nella squadra veneta, ha allenato per due anni la formazione Under17 nel 2018 per poi diventare il collaboratore tecnico di Alessio Dionisi e poi di Paolo Zanetti. Per sei sfide di campionato è stato anche il traghettore della formazione arancioverde.

Nelle ultime settimane c’è stato anche il rifiuto di Roberto Donadoni con il suo profilo accostato alla panchina della Naizonale femminile. A breve ecco l’annuncio ufficiale del nuovo Ct dell’Italia femminile come svelato da TMW: un nome uscito a sorpresa dal cilindro del presidente Gabriele Gravina. Un nuovo nome da urlo in vista del futuro per riportare il calcio italiano sempre più in alto.

La Federazione finora ha perso tanto tempo anche a causa di problemi subentrati successivamente: Soncin sarebbe quel profilo a sorpresa pronto a dire la sua in Nazionale. L’accordo potrebbe avvenire già nelle prossime ore con la firma sul contratto: la fumata bianca è in arrivo con il possibile comunicato ufficiale.