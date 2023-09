Il bomber lascia la Serie A: se ne va in Arabia

Addio amaro per il centravanti seguito da tempo anche da alcune big di Serie A, il club intasca una cifra vicina ai 10 milioni con bonus

Estate di rivoluzioni per molti club del nostro campionato, protagonisti di operazioni in entrata e in uscita che hanno fatto innalzare il livello competitivo generale della Serie A. Non è il caso soltanto delle big come Inter e Milan in prima fila, ma anche di quelle realtà in continua crescita che non hanno intenzione di arrestare il proprio cammino nella speranza di migliorare il ranking della passata stagione.

Nel caso del Bologna, reduce da un’annata complessivamente positiva, la dirigenza ha operato con lungimiranza toccando ciascun reparto a disposizione di Thiago Motta.

Alle partenze di Marko Arnautovic verso il sodalizio nerazzurro di Viale della Liberazione in Milano e di Nicolas Dominguez al Nottingham Forest in Premier League, sono state alternate operazioni di ritocco. Eppure un’uscita ha destato qualche sorpresa. Sia per il fatto che da un momento all’altro il calciatore è uscito fuori dai ranghi del tecnico italo-brasiliano, sia per il fatto che dall’altra parte del telefono c’era un club di Saudi Pro League.

Come ampiamente dimostrato nelle passate settimane, i club arabi hanno lanciato un cambiamento radicale sul mercato europeo. Andando a toccare a suon di svariate decine di milioni operazioni che in un campionato come il nostro avrebbero probabilmente avuto un’importante svalutazione.

La pomposità con cui gli sceicchi hanno operato ha stuzzicato anche il Bologna che, dovendosi liberare di Musa Barrow, non ci ha pensato due volte.

Barrow in Saudi Pro League, i saluti al Bologna

Il centravanti ha infatti raggiunto l’accordo per il trasferimento al club dell’Al-Taawoun per una cifra vicina ai 10 milioni di euro comprensivi di bonus. Un incasso niente male per i felsinei viste le modeste prestazioni del proprio calciatore nelle due passate stagioni.

Voglia condivisa di cambiare aria, comunque, anche dallo stesso Barrow. Quest’ultimo non ha nascosto il proprio malessere in relazione alla permanenza in una squadra ove non avrebbe avuto più le giuste motivazioni per continuare.

“Ringrazio e saluto Bologna e l’Italia intera per essere state la mia casa in questi lunghi anni“, ha dichiarato Barrow a ‘Sky Sport’ quasi fosse un arrivederci dal sapore dolce-amaro. Probabilmente avrebbe voluto dimostrare più di quel che ha potuto. Ma il calcio è così, non tutte le annate portano i loro frutti. La sua speranza adesso ricade in un campionato esotico sempre più competitivo.