Carmen la cow boy: foto esplosiva

Di Pietro si è data all’ippica. Letteralmente. Contrariamente a tanti altri personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno trascorso le vacanze al mare, la prosperosa Carmen si è fatta immortalare presso un maneggio

Dopo un 2022 in cui si è messa a dura prova con la partecipazione, assieme al figlio Alessandro Iannoni, all’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro si è goduta l’estate 2023 in totale relax. Necessario, anche a causa degli attriti avuti con il pargolo in diretta televisiva: l’artista di Potenza era stata accusata di essere troppo apprensiva nei confronti del figlio. Anche in quest’occasione, Di Pietro ha saputo risollevarsi conquistando il pubblico con la sua simpatia e grazie alle sue storie fuori dall’ordinario.

Di Pietro è infatti un’artista poliedrica: showgirl, conduttrice radiofonica e personaggio televisivo. Puh, è pure poeta: tra le sue performance migliori si annoverano infatti le declamazioni dei sonetti più celebri, che l’hanno resa popolare sui vari social network. Ma la sua lunga carriera ha inizio a metà degli anni Ottanta.

Dopo aver conseguito il diploma magistrale all’istituto Regina Margherita, Carmela Tonto (questo il suo vero nome) si trasferisce a Roma per avviare la sua carriera di attrice. Prende parte a numerosi film quali Delizia (1986), Ossessione fatale (1991), Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo (1993), Paparazzi (1998). Debutta anche sul piccolo schermo nel 1994 come valletta nel programma Le sfumature di Ippoliti, è stata poi opinionista de La vita in diretta (2001-2002), Verdetto finale (2011), Pomeriggio 5 (dal 2014).

Il tanto discusso matrimonio, quando la gente non conosce l’amore

Nel 1998, dopo anni di fidanzamento, Di Pietro sposa il giornalista Sandro Paternostro. Le malelingue gettano ombre a causa della considerevole differenza d’età fra i due (lui di quarant’anni più grande). Dopo la morte del coniuge (2000), l’artista non ha mai pensato di sposare un altro uomo. Tuttavia si lega successivamente con il tecnico sportivo Giuseppe Iannoni, i due hanno due figli: Alessandro e Carmelina. Conclusa anche questa relazione nel 2016, ha preferito rimanere single.

Di Pietro ha un invidiabile fisico. La sua corporatura è tonica, ottenuta mediante una costante attività atletica (si alza alle cinque del mattino e pratica body building) e a una sana alimentazione. Senza però seguire una dieta particolare. A pranzo mangia sempre la pasta con il pomodoro, mai con salse troppo grasse. Non disdegna neppure i canestrelli al ragù. Tutto ciò ovviamente senza sfigurare. Anche se…

Anni fa, a RTL 102.5, ha raccontato di un pauroso episodio, conclusosi fortunatamente solo con un grande spavento e che grazie al cielo non è degenerato, mentre si trovava in volo verso Madrid. “A un certo punto, un rumore, e sono corsa nel bagno dell’aereo. – dice – Mi sono resa conto subito che qualcosa era accaduto. Era scoppiata la protesi (ad un pettorale, ndr), forse per la pressione dell’aereo”.

A distanza di anni, di questo spiacevole ma innocuo inconveniente rimane solo un brutto ricordo, come chiunque può constatare in prima persona osservando le foto postate su Instagram dalla stessa Di Pietro mentre si trova al maneggio.