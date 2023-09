Scandalo Rubiales, Woody Allen sorprende tutti: spagnoli attoniti

Il caso Rubiales fa impazzire tutti gli spagnoli, l’imbarazzo del calcio aumenta anche con quanto dichiarato dall’attore Woody Allen

Situazione incredibile quella che lega la Nazionale, tanti sono stati gli strali d’accusa verso il presidente federale, il bacio alla Hermoso in mondo visione non è proprio piaciuto.

Il caso dell’estate si sta ampliando a macchia d’olio. Quanto combinato da Luis Rubiales non è passato di certo inosservato, il bacio dello scandalo ha così coinvolto tutta l’opinione pubblica, nonché il mondo del calcio.

Tante le accuse arrivate dalla Spagna, nonché la solidarietà verso la Hermoso: l’ultimo gesto – in ordine di tempo – quello di Alvaro Morata, direttamente dalla sede del ritiro della Rojas, che ha dichiarato come il gruppo maschile è dalla parte della calciatrice. Ma a scatenare ancora di più il dibattito è quanto dichiarato da Woody Allen. L’attore americano è entrato nel dibattito ed è sempre più sulla graticola, non è nuovo a dichiarazioni particolari.

Rubiales, le dichiarazioni che scottano

Lo storico attore non è proprio un paladino dei diritti civili, spesso e volentieri le sue dichiarazioni scatenano un polverone. Sul caso Rubiales è arrivato un intervento che fa discutere tutta la Spagna, l’attore direttamente dal festival del cinema di Venezia, dove è in cartello un suo film, ha scatenato un po’ tutti. Così, Woody Allen ha difeso Rubiales, scatenando allo stesso tempo l’ira di femministe e della maggior parte degli spagnoli, pronti a boicottare ora i film del regista.

Le dichiarazioni sulla vicenda aprono un grande polverone: “La prima cosa che ho pensato è di un bacio non avvenuto in maniera nascosta, Rubiales non ha baciato la Hermoso in un vicolo buio. Non la stava violentando, era solo un bacio e lei era un’amica. Cosa che c’è non va?”. Bomba sganciata e dichiarazioni fin troppo semplicistiche quelle del regista, che hanno scatenato i social, con gli utenti del web che hanno ricordato anche il passato di Woody Allen, non nuovo ad uscite del genere.

Allen ha rincarato la dose: “Rubiales non può perdere il lavoro ed essere penalizzato in questo modo per aver baciato qualcuno. Si scusi e si vada avanti, non ha mica bruciato una scuola. Se è stato inappropriato o troppo aggressivo, bisogno dirgli chiaramente di non poterlo fare e che quindi debba chiedere scusa, ma non ha ucciso qualcuno, questo è chiaro”.

Polverone che continua, la stessa Fifa ha fatto già intendere di voler squalificare il presidente spagnolo per lungo tempo e le parole di Woody Allen rischiano di peggiorare la situazione.