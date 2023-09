Boom Juve, colpaccio prenotato per il 2024

La pausa settembrina dedicata agli impegni delle nazionali permette di compiere qualche riflessione su questo inizio di stagione e sul mercato terminato da poco

L’esordio della nazionale targata Luciano Spalletti mette per qualche giorno a bagnomaria il campionato che ha già vissuto le sue prime tre giornate con i soliti grandi entusiasmi e le altrettanto grandi polemiche, che non possono mai mancare al tavolo del nostro calcio.

Sono i giorni che seguono la chiusura di una sessione di calciomercato che ha lasciato diverse certezze ma un mare di dubbi. Se le certezze riguardano lo sfavillante mercato delle due formazioni di Milano, i dubbi sono tutti orientati a poche decine di chilometri di distanza dal capoluogo lombardo. E’ a Torino, sponda Juventus, che la sessione di mercato estiva, chiusasi il 1° settembre scorso, ha lasciato tanti interdetti e perplessi.

L’approdo, lungo e sospirato, di Cristiano Giuntoli alla Juventus, ha dato il là a pensieri, e sogni, che raccontano di cambiamenti quasi magici. Il rospo-Juventus delle ultime stagioni in grado così di trasformarsi in un bellissimo principe, o meglio, in una splendida principessa. La Vecchia Signora che, improvvisamente, cancella i capelli bianchi e i segni del tempo per mostrare il suo volto più luminoso.

Ma non è andata così, poiché così non poteva andare.

Boom Juve, il 2024 è adesso

La nuova Juventus, nata dalle ceneri della società guidata per quasi dodici anni da Andrea Agnelli, è una società che più nulla ha da condividere con la precedente. Soprattutto la gestione economico-finanziaria seguirà bel altre, e ben più rigide, regole. Il mercato estivo 2023 ha mostrato il nuovo corso della Juventus di John Elkann.

Understand Juventus were really keen on signing Borussia Dortmund talent Abdoulaye Kamara (18) ⚪️⚫️✨ Negotiations took place in August but BVB decided against selling Kamara. Juve will keep tracking the midfielder for the future. pic.twitter.com/svzxYBoaxx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023

Una società che, da adesso in poi, dovrà camminare con le proprie gambe. Si chiama sostenibilità. Per un piano di risanamento, e rafforzamento, è stato chiamato il numero uno: Cristiano Giuntoli. Il mercato che verrà sarà ben diverso da quello della precedente gestione e potrebbe partire da un nome ben preciso: Abdoulaye Kamara, classe 2004, centrocampista difensivo del Borussia Dortmund.

E’ il giornalista Fabrizio Romano ad informarci a riguardo: “La Juventus era davvero entusiasta di ingaggiare il talento del Borussia Dortmund Abdoulaye Kamara (18). La trattativa si è svolta ad agosto, ma il BVB ha deciso di non vendere Kamara. La Juve continuerà a seguire il centrocampista per il futuro“.

E’ questa la strada che la nuova Juventus ha intrapreso. Abdoulaye Kamara è il prototipo dei futuri profili che la Juventus andrà setacciando per il mercato. Il Cristiano della Juventus di oggi non più Ronaldo bensì Giuntoli. E’ qui tutta la differenza tra la vecchia e la nuova Juventus. E Kamara potrebbe essere uno dei primi colpi della Juventus di Giuntoli in vista della prossima stagione. Perché il 2024 è adesso.

