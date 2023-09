Rottura totale col club: fuori dalla Champions

C’è un’esclusione dalla Champions League abbastanza pesante, guardando le liste è il top player che più desta scalpore

La rottura con il club è insanabile, le questioni contrattuali e di campo hanno preso il sopravvento con una piega non troppo gradita dagli stessi tifosi.

Tra pochi giorni tornerà la Champions League, il teatro europeo che per l’ultima volta sarà in scena secondo la formula tradizionale. Dalla prossima stagione sarà in ballo con una rinnovata macchina in cui si garantirà più spettacolo e anche più gare di base per i top club, che guardando così con relativa fiducia al futuro.

Nel presente, invece, fa scalpore un’esclusione eccellente, che emerge da uno sguardo alle liste consegnate ufficialmente alla Uefa. Manca uno dei protagonisti e tutto ciò fa scalpore, considerando come i rapporti con il club siano stati in calando tanto da portare ora a una rottura definitiva.

Psg, un big fuori dalle coppe

L’esclusione sorprende proprio per la volontà parigina di non tendere la mano, dal punto di vista tecnico fa discutere per il beneplacito dall’allenatore. Luis Enrique ha confermato le sue scelte, esclude un big dalla vita del Paris Saint Germain, una mossa condivisa con la dirigenza che ha inteso così chiudere la vicenda. È l’italiano Marco Verratti fuori dalla Champions, non compare nella lista A che il club ha consegnato per partecipare alla competizione.

Il centrocampista è di fatto fuori rosa, l’esclusione è dovuta al mercato che lo porterà in Qatar, precisamente all’Al-Arabi.

Verratti via dal Psg, ormai i tifosi si sono arresi a questa scelta per quello che è il centrocampista con il record di gare giocate e di coppe vinte con i transalpini. Un pezzo di storia che viene messo in un angolo, in molti hanno paragonato questa storia a quella di Leonardo Bonucci ma ci sono molte cose diverse fra i due cosi.

Intanto, guardando proprio all’ingaggio. Verratti è uno dei tanti con uno stipendio oneroso in casa Psg, il difensore invece era tra i più pagati della Juve, con la scadenza contrattuale al prossimo giugno. Poi, si guarda anche alla valenza di quanto fatto, con il centrocampista che non ha rifiutato offerte e anzi vorrebbe quanto prima liberarsi da questa situazione. Ha capito di aver fatto il suo tempo, saluterà i tifosi del Psg con affetto per l’amore dato negli anni.