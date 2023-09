Allegri e l’Arabia, incontro nel weekend

Clamorosa indiscrezione di calciomercato su Massimiliano Allegri: incontro nel weekend, così può cambiare il futuro del tecnico della Juventus

Quest’estate, un po’ a sorpresa, la Juventus ha deciso di continuare con Massimiliano Allegri in panchina. Una scelta arrivata dopo due stagioni senza vincere neanche un trofeo e senza mostrare un gioco in grado di entusiasmare i tifosi.

A far pendere la bilancia verso la conferma, l’ingaggio elevato percepito dal tecnico di Livorno, il cui esonero sarebbe costato troppo dal punto di vista del bilancio. Anche per questo quando suonavano le sirene araba per l’allenatore ex Milan, in casa Juventus più di qualcuno ha sperato che alla fine Allegri si convincesse ad abbracciare la nuova avventura e dicesse sì alle proposte faraoniche della Saudi Pro League, come poi è accaduto per Roberto Mancini.

Così non è andato con l’allenatore che ha scelto di restare in bianconero e ora deve guidare la formazione piemontese al riscatto. Ma il suo futuro questa volta dipenderà molto, se non tutto dai risultati: senza vittoria, l’addio sarebbe quasi scontato. A questo si aggiungono nuove sirene dell’Arabia e un incontro che potrebbe cambiare il destino di Allegri e della Juventus.

Calciomercato Juventus, incontro per Allegri: l’Arabia ci riprova

Stando a quanto riporta l’insider Juventus mercato su Twitter, infatti, a breve potrebbe essere un incontro tra Massimiliano Allegri e un emissario arabo.

Stando a quanto riferito, il tecnico bianconero incontrerà nel prossimo fine settimana a Brescia un rappresentante dell’Arabia Saudita per discutere il futuro. La stessa fonte riferisce che c’è la sensazione che questo sia l’ultimo anno alla Juventus per Allegri che quindi pensa al futuro e alle prospettive per la prossima stagione.

Prospettive che potrebbero portarlo anche lontano dall’Europa e a dire sì alle eventuali offerte provenienti dalla Saudi Pro League. Del resto il campionato arabo sta attraendo sempre più calciatori e allenatori e si pone come obiettivo una crescita ancora maggiore il prossimo anno. Quando sulla panchina di uno dei club più rappresentativi potrebbe sedersi proprio Allegri.

Ora però il tecnico deve pensare alla Juventus e continuare quanto di buono mostrato in questo inizio di campionato. Il migliore, per risultati, da quanto Allegri è tornato a guidare la formazione bianconera: per il popolo juventino la speranza è che si prosegui su questa strada fino al termine della stagione quando potrà esserci il divorzio. Magari salutandosi alzando un trofeo dopo due anni di digiuno.