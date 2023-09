Via dal Real: a gennaio arriva in Serie A

Si è appena conclusa la sessione di mercato estiva che, come sempre, ha riservato sorprese e colpi di assoluto livello. Inoltre, nelle ultime ore si fa sempre più concreta la possibilità di un nuovo approdo in Serie A

Il calciatore in questione militerebbe tra le fila del Real Madrid e, secondo le ultime indiscrezioni, nella sessione invernale potrebbe aprirsi per lui la possibilità di lasciare la capitale spagnola per approdare in Serie A.

Il calciatore delle Merengues, infatti, sta faticando a trovare spazio agli ordini di Carletto Ancelotti e il campionato italiano gli offrirebbe la possibilità di giocare con continuità e rilanciare le sue quotazioni anche in chiave nazionale, per provare ad ottenere un posto tra i prossimi convocati per EURO 2024 che si disputerà in Germania.

I club hanno cominciato a discutere, la trattativa potrebbe accendersi da un momento all’altro.

Possibile arrivo in Serie A a gennaio: Nacho medita di lasciare il Real Madrid

Nonostante la finestra si sia chiusa solo da qualche giorno, le trattative di calciomercato non si fermano praticamente mai. Archiviata una sessione che ha visto i club italiani rinforzarsi secondo esigenze e possibilità, alcune società programmano già la sessione invernale al fine di correggere ciò che non è andato secondo i piani.

Un club di Serie A starebbe riflettendo in maniera molto seria sulla possibilità di acquistare, nel mercato invernale, un calciatore che attualmente milita nel Real Madrid di Ancelotti. Si tratta di Nacho Fernandez, difensore classe ’90 cresciuto nella cantera madrilena.

Con l’addio di alcuni senatori Nacho è stato nominato capitano dal tecnico italiano, ma nonostante ciò la sua posizione non sembra saldissima. Nella difesa dei Blancos si trova, infatti, come quarta scelta dietro a Rudiger, Alaba e Eder Militao. L’esperto difensore spagnolo, dunque, ricopre un ruolo da comprimario tra le fila del club che lo ha lanciato e, per questo, potrebbe chiedere il trasferimento per giocare con più continuità.

Nacho potrebbe fare al caso del Napoli che, dopo la dolorosa partenza di Min-jae Kim al Bayern Moncao, sta facendo i conti con una difesa non ancora ben registrata. Natan, l’acquisto chiamato a sostituire il sudcoreano, non è ancora sceso in campo e l’alchimia tra Rrahmani e Juan Jesus attualmente non sembra delle migliori. Il Real potrebbe ascoltare le offerte per il classe ’90, specialmente se dovesse essere il giocatore stesso a spingere per un addio.

