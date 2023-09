Martina è troppo sexy: la fragola è vicina alla bocca

La foto della bella Martina ha fatto impazzire di gioia tutti i seguaci. La sua foto ha rapidamente fatto il giro del web

Attrice, cantante, modella. Tre professioni distanti ma complementari tra loro, che la meravigliosa Martina Difonte svolge con assoluta professionalità. Il suo successo sulla piattaforma lo si deve per ovvie ragioni a delle peculiarità fisiche particolarmente prorompenti, così come ad una professionalità davvero rara da scorgere altrove. Cosa non meno importante, a livello privato di lei si sa che è la compagna di vita del rapper campano Clementino. Nonostante gli anni di differenza (pochi) i due si amano alla follia, stando a ciò che appare sui social.

Per quanto concerne la sua carriera musicale, perfettamente congiunta a quella del suo partner, il suo genere di preferenza è il pop. Il suo profilo Spotify suggerisce inoltre come abbia iniziato a studiare musica in età infantile, riuscendo così a formarsi a livello professionale fin da subito. Del resto lei è giovanissima. Parliamo di un’artista classe 1996, con numerosi brani di discreto successo all’attivo. E con un percorso davanti a sé ancora molto lungo.

Non meno importante anche la sua parentesi da attrice, ovviamente ancora in continua evoluzione. Una presenza scenica davvero notevole quella della bella Difonte, che presenta tante altre passioni non necessariamente correlate al lavoro che svolge. Passioni che non è dato sapere, essendo una persona particolarmente riservata a livello privato. Ciò che si conosce di lei lo si deve principalmente alla visione dei suoi post, che spiccano comunque per via di ciò che mostra.

Partecipa spesso a sfilate di moda ed eventi di spessore, facenti parte del cinema o più in senso generico del mondo dello spettacolo. Tutti settori con i quali ha sempre dimostrato un innegabile feeling.

Martina Difonte è uno spettacolo

Lo scatto pubblicato da Martina Difonte è uno spettacolo in tutto e per tutto. Grazie a questa foto si possono ammirare alcune delle sue migliori qualità, tutte quante estetiche ovviamente. Da una foto non è possibile percepire granché, ma sicuramente figurano in primo piano le uniche caratteristiche che i follower hanno desiderio di conoscere.

Piedi nudi, un vestito nero meraviglioso e un occhiale nero che non fa che abbellire un corpo così meraviglioso. Questo è il mix avvincente che ha attirato su di sé migliaia di click. Per un totale di numerosissime persone senza parole.