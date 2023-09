Napoli, emergenza per Garcia: si fa male in Nazionale

Brutte notizie in casa Napoli: pochi minuti fa è apparso il comunicato stampa, ecco le sue condizioni. Altri guai per l’allenatore Garcia

La stagione del Napoli non è partita benissima. L’ultima sconfitta in campionato contro la Lazio ha riportato un leggero malumore all’interno della squadra partenopea. Rudi Garcia dovrà così puntare alla svolta già a partire dalla prossima sfida di Serie A contro il Genoa. Ora è arrivata un’altra brutta notizia per l’allenatore francese, che dovrà fare i conti con un nuovo infortunato.

Napoli, le condizioni del big: ecco come sta

I guai non finiscono più in casa azzurra. I partenopei hanno ricevuto pochi minuti fa un’altra brutta notizia: il giocatore ha alzato bandiera bianca in Nazionale, ecco come sta.

Pochi minuti fa il nuovo Ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha rimandato a casa gli infortunati Mancini e Politano. L’esterno offensivo del Napoli è partito titolare nella sfida contro la Macedonia del Nord per poi essere sostituito all’intervallo. Per lui soltanto 45 minuti in maglia azzurra per poi fare subito rientro a Napoli: ora Rudi Garcia dovrà testare le sue condizioni fisiche. A Genova i partenopei dovranno tornare a casa soltanto con i tre punti dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Lazio.

L’allenatore del Napoli potrebbe così optare per una soluzione del danese Lindstrom dal primo minuto. Una possibile chance titolare per l’ultimo arrivato in casa azzurra, che ha fatto il suo debutto durante la sfida contro la Lazio.

Ancora la sosta Nazionale ha dato brutti segnali in casa azzurra con il presidente De Laurentiis che si è fatto portavoce già in passato di questo grosso problema. Victor Osimhen è tornato spesso con problemi fisici dalle sue avventure con la Nigeria: nelle prossime ore saranno valutate le condizioni di Politano in vista della prossima gara di campionato contro il Genoa.