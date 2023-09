Nainggolan torna a zero in Serie A, annuncio ufficiale

Radja Nainggolan ha rilasciato un’intervista parlando anche del proprio futuro: ritorno a zero in Serie A, c’è l’annuncio del centrocampista

Anche stavolta abbiamo vissuto una sessione estiva di calciomercato molto intensa. Sono state effettuate delle spese record, anche per alcuni calciatori over 30. La Premier League, come al solito, si è confermata la regina della finestra dei trasferimenti, generando un giro d’affari che ammonta a quasi 3 miliardi di dollari tra acquisti e cessioni.

I club che militano nel massimo campionato inglese, in totale, si sono resi protagonisti di 963 operazioni. Un altro mondo rispetto alla Serie A, che ha chiuso la campagna acquisti addirittura in saldo positivo, alla luce dei 711 milioni di euro investiti e degli 886 incassati dalle cessioni.

Molte delle pedine che hanno abbandonato la massima serie italiana nelle scorse settimane rappresentano interpreti di livello elevato. Come non citare, poi, l’uragano proveniente dall’Arabia Saudita, il quale si è assicurato le prestazioni di alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico europeo ed internazionale.

La Saudi Pro League ha sborsato quasi 900 milioni per potenziare nettamente il proprio sistema calcio. Insomma, l’Arabia Saudita è divenuta a tutti gli effetti una realtà importante a livello mondiale e determinati club (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Ittihad) superano perfino la capacità di spesa della Premier. Adesso è il momento di concentrarsi sul campo, l’elemento sovrano nel mondo del pallone. Il terreno di gioco dirà chi si è mosso meglio sul calciomercato, tempo al tempo.

Non è comunque da escludere che qualche società – anche italiana – si convinca a mettere in atto una pescata dalla lista degli svincolati. A tal proposito, nell’elenco in questione è presente ancora Radja Nainggolan, col centrocampista belga che ha voglia di intraprendere una nuova avventura e attende l’occasione giusta per ripartire.

Nainggolan in Serie A, il belga lo dice chiaramente: “Lì giocherei a gettone”

Lo scorso 4 maggio ha raggiunto la soglia dei 35 anni e nelle ultime stagioni ha sofferto più volte di problemi muscolari, ma l’ex Inter e Roma non intende appendere gli scarpini al chiodo per ora. Anzi, piuttosto tornerebbe volentieri in Serie A, un contesto dove per diverso tempo è riuscito ad esprimere tutto il proprio talento.

La mezz’ala di Anversa è stata in grado di dominare la scena all’interno dei confini nazionali, specialmente durante il suo percorso in giallorosso. Ed è proprio nella squadra romana che Nainggolan tornerebbe all’istante senza alcuna pretesa dal punto di vista economico: “Per la Roma sarei disposto a giocare con un contratto a gettone. Nella squadra di Mourinho ci sono giocatori forti, ma penso di poter dare anche io un contributo“.

Il centrocampista aggiunge: “Io ho sempre vinto le sfide in campo e questa me la giocherei“, ha dichiarato Nainggolan in un’intervista ai microfoni di ‘ControcalcioTv’. Chiaro il pensiero del ninja, che di certo verrebbe riaccolto con enorme entusiasmo dal popolo giallorosso. I Friedkin, Tiago Pinto e Mourinho, però, hanno altri piani per il futuro.

