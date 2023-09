Roma: spunta il nome nuovo per la porta

Rui Patricio non convince più Mourinho, può arrivare un nuovo portiere dalla Serie A a gennaio. La Roma si muove

Le recenti prestazioni della Roma non hanno convinto Mourinho e i tifosi giallorossi. Solo un punto nelle ultime prime tre giornate di Serie A, e 18° posizione in classifica. I “colpevoli” di questa situazione possono essere diversi, ma sicuramente uno dei problemi principali in questo periodo della Roma è la difesa, specialmente la porta.

Rui Patricio non sta certamente fornendo delle ottime prestazioni, così come la difesa in generale. Sono 6 i gol subiti finora, con una media di 2 ogni partita. Questa situazione sta iniziando a far accendere qualche lampadina a Mourinho e alla dirigenza, che inizia a sondare il terreno per un nuovo portiere da portare allo ‘Special One‘.

Il nuovo portiere della Roma potrebbe essere pescato direttamente dalla Serie A. Sono diversi i portieri italiani che si stanno mettendo in mostra nel nostro campionato, ma la Roma ha individuato il nome su cui poter provare il colpo a gennaio. Si tratta di Wladimiro Falcone, attuale portiere del Lecce nato proprio a Roma.

Cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, il portiere classe 1995 potrebbe essere un nome intrigante per la porta di Mourinho.

La Roma sta iniziando ad anticipare qualche mossa in vista di gennaio, e il portiere potrebbe essere uno dei nomi più indicati per difendere la porta giallorossa. Resta da vedere cosa ne pensa il Lecce, dato che il giocatore è attualmente una delle colonne portanti della squadra.

Falcone alla Roma: le possibili cifre per prelevarlo dal Lecce

Il Lecce di D’Aversa si trova in un periodo di forma straripante, che lo ha portato a 7 punti in 3 partite e alla 4° posizione in campionato, dietro a Inter, Milan e Juventus. Un piazzamento inaspettato, ma frutto dell’ottima proposta di gioco di Roberto D’Aversa, capace di sfruttare la tecnica e la velocità degli elementi presenti in rosa. Il portiere è stato uno dei protagonisti in questo avvio di campionato: solo tre i gol subiti dal 28enne finora, con un’ottimo rendimento nelle prestazioni e nel numero di parate.

Il valore attuale di Wladimiro Falcone si aggira sui 5 milioni di euro secondo Transfermarkt. Ciò non toglie che il Lecce possa valutare il giocatore intorno ai 10 milioni. Sarebbe comunque un colpo low-cost per la Roma, che sta cercando un portiere da alto rendimento per migliorare la stabilità difensiva.

La Fiorentina si era interessata a Falcone durante l’estate, per trovare un nome da alternare a Terracciano. Alla fine è stato Christensen il nome scelto per la porta di Italiano, con Falcone che è rimasto ben saldo in mezzo ai pali della porta leccese ed è diventato subito uno dei protagonisti principali.

La Roma osserva la situazione intorno al giocatore, e proverà a sondare il terreno nel caso in cui Rui Patricio dovesse fare i bagagli.