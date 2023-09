Wanda Nara: notizia incredibile sulla sua malattia

Le ultime news sulla malattia che ha colpito Wanda Nara hanno lasciato totalmente senza parole tutti i suoi fan

Tra i tantissimi fan di Wanda Nara sono in molti a voler sapere qualcosa di più sulla malattia che ha colpito la showgirl argentina e sulle terapie a cui si sta sottoponendo la moglie di Mauro Icardi. Negli ultimi giorni la sua amica avvocato Ana Rosenfeld ha voluto tranquillizzare tutti, precisando che Wanda Nara sta seguendo attentamente le cure e le cose stanno andando per il verso giusto.

Tuttavia c’è ancora chi non crede alla malattia di Wanda Nara. In queste ultime settimane sono infatti circolate delle voci sul fatto che la patologia della modella sudamericana sia in realtà solo una montatura per attirare l’interesse dei media. Il fatto che Wanda Nara non abbia mai voluto confermare ufficialmente questa malattia – anche se sul web si parla di probabile leucemia – ha aumentato ulteriormente le indiscrezioni.

Una voce che ha evidentemente infastidito la moglie dell’ex bomber dell’Inter, che ha voluto rispondere in maniera molto dura a un follower che aveva messo in dubbio l’esistenza di questa patologia. Quando il follower ha chiesto a Wanda Nara il motivo di questa presunta menzogna, la modella argentina ha replicato senza giri di parole.

Malattia ‘inventata’, Wanda Nara sbotta: la reazione della showgirl

Wanda Nara ha precisato che mettere in dubbio una cosa di questa portata è un comportamento davvero “basso“, anche se ha tenuto a sottolineare che per fortuna sono in pochi a ritenere la sua malattia un’invenzione. La showgirl ha poi aggiunto che la situazione che la riguarda non è stata resa pubblica da lei, lasciando intendere che avrebbe fatto volentieri a meno di questa sovraesposizione mediatica.

“Molte persone vogliono vedermi bene e sapere cos’è e come sto – ha poi concluso la moglie di Icardi – Un giorno lo racconterò“. Proprio su questo aspetto la manager è stata invitata da un altro fan a parlare apertamente, in modo tale da chiarire ogni aspetto sulla patologia che l’ha colpita e magari dare un aiuto alle altre persone che si trovano in questa situazione.

Wanda Nara ha quindi colto l’occasione per assicurare che prima o poi parlerà apertamente. Già in passato la modella aveva sottolineato che si sarebbe aperta sulla questione quando si sarebbe sentita “più forte“, aggiungendo che non si sognerebbe mai di “giocare con un problema di salute“. I fan attendono fiduciosi e sperano ovviamente che questo momento così difficile possa diventare molto presto solo un brutto ricordo.