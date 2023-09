Firma in arrivo, Marotta piazza un altro colpaccio

Il dirigente nerazzurro non ha alcuna intenzione di fermarsi e la società ha le idee chiare per affrontare il futuro.

La sessione di calciomercato è finita da ormai qualche settimana e ora è tempo di far parlare il campo. Una delle squadre che ha cambiato di più nell’ultimo mercato è stata l’Inter di Simone Inzaghi. La società di Steven Zhang ha investito, ma ha anche ceduto parecchio, la dirigenza ha fatto numerose plusvalenze negli ultimi anni e l’obiettivo è quello di migliorare il bilancio.

Il tutto senza però penalizzare la squadra e in fondo, come dimostrato in questa prima parte di stagione, i risultati sono tutti dalla parte dei dirigenti. Terminato il calciomercato l’obiettivo del club è blindare tutti i suoi gioielli e la società ha le idee chiare a riguardo; l’Inter è vice campione d’Europa in carica e tutti i suoi uomini hanno grande mercato. Squadre di Premier e altre big europee, Ausilio e Marotta hanno l’obiettivo di blindare contrattualmente i calciatori nerazzurri.

E tra questi non possiamo non citare Federico Dimarco. Tifoso nerazzurro, cresciuto nella squadra che ama dalla nascita, Dimarco è diventato con Inzaghi fondamentale e nell’ultima stagione è stato premiato come miglior terzino della Champions League. Inizialmente doveva partire come rincalzo ma l’ex Verona è diventato presto titolare, gettando nelle retrovie il tedesco Gosens, poi ceduto questa estate. E ora potrebbero arrivare i giusti riconoscimenti.

Inter, la firma è sempre più vicina

Il contratto di Dimarco scade nel 2026, ma l’Inter vuole prolungarlo e soprattutto adeguarlo al suo livello. Per questo – come riporta il giornalista Fabrizio Romano – presto ci saranno nuovi contatti e la società ha già comunicato al calciatore e al suo entourage di voler rinnovare il contratto e blindarlo dall’assalto dei top club europei. Lo stesso Marotta nelle ultime ore ha comunicato: “Dimarco merita un nuovo contratto, lui ama il nostro club e presto inizieremo i negoziati per trovare un accordo definitivo”. Insomma manca l’ufficialità ma il rinnovo di Dimarco è davvero sulla buona strada.

Nell’ultimo mercato l’Inter ha acquistato Carlos Augusto dal Monza e il club vuole alternarlo a Dimarco. Le squadre di Inzaghi puntano molto sulle fasce e Dimarco, cosi come Dumfries sull’altra fascia, lo stanno dimostrando in questa prima parte di stagione. Ora il club affronterà diversi impegni importanti tra campionato e Champions League, ma una delle priorità del club è blindare i propri gioielli e Dimarco è uno dei primi sulla lista. Marotta ha parlato, l’accordo per il rinnovo di contratto è più vicino”.