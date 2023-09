Perisic in Serie A: accordo con la rivale dell’Inter

L’ex esterno dell’Inter, caduto nel dimenticatoio delle scelte del tecnico Postecoglou, potrebbe tornare in Serie A

Come passare, nel corso di una stagione e spiccioli, da big rimpianto da tutto il popolo nerazzurro a seconda, o terza scelta, nel nuovo corso del suo club. Qualcuno potrebbe dire’ Tutta colpa di Antonio Conte‘, che lo volle fortemente al Tottenham salvo poi non riuscire, anche per scelta propria, a tenersi il posto da manager degli Spurs.

Curioso il destino di Ivan Perisic, uno dei calciatori più decisivi del campionato italiano nella sua lunga e fruttuosa parentesi alla Benemata, dal 2015 al 2022 con l’intervallo di una stagione trascorsa al Bayern Monaco. Abbandonata la Pinetina nel luglio dello scorso anno e approdato gratis al Tottenham, il croato ha vissuto una stagione di alti e bassi, complice la disgraziata annata del suo club. Ma nè lui nè tantomeno gli operatori di mercato avrebbero potuto prevedere che, una volta andato via il suo mentore, lo slavo avrebbe visto il campo col contagocce.

Sono infatti appena 88 i minuti disputati in stagione fino a questo momento dall’uomo che, tra l’altro, risultò decisivo per la conquista della prima delle due Coppa Italia targate Simone Inzaghi all’Inter. A questo punto, quasi inaspettatamente, Perisic potrebbe diventare un uomo mercato. C’è una big della nostra Serie A che già pregusta un clamoroso colpo a ‘zero’.

La situazione di Perisic al Tottenham sta precipitando ad una tale velocità che non è nemmeno da escludere una risoluzione anticipata del contratto, che tra l’altro scade a giugno 2024. Se davvero giocatore e club dovessero accordarsi per la fine consensuale dell’accordo, Tiago Pinto, su indicazione di José Mourinho, potrebbe provare il colpo gobbo.

Perisic addio, piomba Mourinho: il disegno della Roma

Perisic potrebbe approdare alla Roma a costo zero nel mercato di gennaio, risolvendo presumibilmente molti dei problemi che i giallorossi lamentano sulla corsia di sinistra. Ma c’è anche un altro aspetto che potrebbe indurre la Roma come società ad servirsi delle prestazioni di Perisic, all’inizio del 2024 o a giugno che sia.

Le voci che vorrebbero lo Special One al suo ultimo anno alla guida della Roma prevedono anche che il suo erede, anche per squisite questioni tattiche, possa essere Antonio Conte. Proprio colui che vorrebbe sempre e comunque Perisic nella sua squadra. Ecco che allora il possibile affare potrebbe diventare funzionale alle esigenze del nuovo tecnico giallorosso. Fantacalcio? Staremo a vedere.

