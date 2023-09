Totti torna alla Roma: lui stesso svela tutto

Francesco Totti è accostato alla Roma ormai da diverso tempo, ma questa volta il suo ritorno potrebbe essere più vicino di quanto si possa pensare

Nel 2019 arrivò un doloroso addio, con tanto di velenosa conferenza stampa al Coni, per spiegare le proprie ragioni. Totti era diventato dirigente nella gestione Pallotta ma non poteva incidere nelle scelte e per questo decise di andarsene.

La Roma non è partita nel migliore dei modi in questa stagione e per ora veleggia in penultima posizione con un solo punto ottenuto in tre giornate.

Gli uomini di Mourinho sembrano essere rimasti alla maledetta notte di Budapest, dove lo scorso 31 maggio i giallorossi hanno perso ai calci di rigore la finale di Europa League, contro il Siviglia. Una debacle inattesa e inaccettabile, per l’arbitraggio del signor Taylor.

Proprio nel post partita, il tecnico portoghese aveva chiesto a gran voce alla società di affiancargli una figura di spessore, che potesse aiutarlo nella rappresentanza del club e nel rapporto con la parte politica del calcio.

Dopo diversi mesi ancora nessun passo ufficiale è stato compiuto dai Friedkin in questa direzione, ma qualcosa sembra si stia per muovere.

Lo Special One, qualche giorno fa, ha innescato indirettamente la miccia. Si perché i giornalisti romani ben informati (e vicini al mister) hanno parlato di un desiderio esplicito: riportare Totti a Roma.

Roma, Totti raccoglie l’assist di Mourinho sul ritorno in società: “Potrei già esserci l’anno prossimo”

Francesco Totti era impegnato nelle scorse ore all’Italian Padel Awards. Il gioco di derivazione tennistica è uno dei suoi passatempi preferiti da qualche anno a questa parte e non perde occasione per partecipare anche ad eventi di questa portata.

Il bello è che l’ex capitano giallorosso ha sganciato una vera e propria bomba su un suo possibile ritorno in società.

A domanda specifica sulle parole di Mourinho, Totti ha dichiarato: “Mourinho ha detto una cosa, ora aspettiamo. Il prossimo anno può darsi che già ci sarò”. Un’apertura belle e buona a quell’auspicato rientro dalla porta principale nella sua Roma.

I tifosi lo aspetterebbero a braccia aperte e per lui sarebbe una grande rivincita. Adesso la palla passa ai Friedkin. D’altronde anche il contratto di Tiago Pinto, general manager dell’aria sportiva giallorossa, è in scadenza al termine di questa stagione. Un posto in più potrebbe liberarsi quindi a breve.