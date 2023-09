Zhang vacilla: 70 Milioni per il big

Il calciomercato dell’Inter può già riservare delle clamorose sorprese: ecco l’offerta folle per il big, adesso Steven Zhang deve decidere

In casa Inter l’attenzione, al momento, è tutta rivolta al rettangolo verde. Perchè dopo aver collezionato agevolmente 9 punti nelle prime tre gare di campionato, adesso la ‘Beneamata’ è pronta a tuffarsi nel vivo di una stagione che può regalare parecchie soddisfazioni. Vediamo come finirà il derby iniziato alle 18…

La forza della squadra allenata da Simone Inzaghi si è vista nella passata stagione, con l’emblematica finale di Istanbul che ha mostrato l’Inter uscire a testa alta dopo il ko contro il Manchester City. Ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti ed il calciomercato, da questo punto di vista, ci ha messo lo zampino. Un’estate decisamente rovente per i colori nerazzurri, con i tifosi dell’Inter che hanno visto sì diversi dolorosi addii ma anche acquisti di grande valore che economicamente hanno alleggerito i peso sulle casse societarie. Non per questo, però, le new entry hanno deluso. Anzi.

Da Thuram allo scoppiettante Frattesi, passando per Arnautovic, Cuadrado e Sanchez. In previsione futura, però, qualcosa di importante potrebbe muoversi soprattutto tra le uscite. Perchè dei tantissimi gioielli a disposizione dell’allenatore piacentino ce n’è uno che – già in passato – ha scaldato i cuori di diverse grandi società sparse per l’Europa. Ed il discorso, tra qualche mese, potrebbe davvero far tremare i sostenitori nerazzurri.

Addio da 70 milioni: può davvero lasciare l’Inter

Voci insistenti dalla Spagna parlano di un potenziale assalto ad uno dei perni assolutamente insostituibili di Simone Inzaghi che, l’anno prossimo, potrebbe essere costretto a rinunciarvi definitivamente davanti ad una grandissima offerta. A rivelare la notizia è il portale iberico ‘Fichajes.com’ che sostiene come una proposta da 70 milioni possa effettivamente essere recapitata sulla scrivania di Marotta.

Il Liverpool vuole Nicolò Barella, Jurgen Klopp è forse il più grande estimatore dell’ex gioiello del Cagliari per il quale anche l’anno scorso si è sbilanciato con parole al miele. Adesso i ‘Reds’, in piena emergenza a centrocampo, sono ‘costretti’ a stringere la presa su un grande colpo. E proprio Barella sarebbe il primissimo nome cerchiato in rosso da Klopp, con un’offerta strepitosa da ben 70 milioni di euro.

Cifre che rischiano di far vacillare i vertici nerazzurri ed in particolare il presidente Steven Zhang, sempre molto attento a rimettere a posto i conti del suo club. Chi potrebbe inserirsi nella corsa al Nazionale azzurro sono, però, Real Madrid e PSG che di certo non avrebbero problemi a rispondere all’offensiva del Liverpool. Lo scopriremo solo vivendo, ed intanto nella Milano nerazzurra la paura di perdere Barella è più concreta che mai.