50 milioni con bonus, Giuntoli lo vuole alla Juve

La Juventus potrebbe tentare il colpo da 90 a gennaio, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni. La squalifica di Pogba spinge Giuntoli all’azione

Im bianconeri non hanno combinato molto in estate, cercando di valorizzare i giovani della propria rosa e puntando sulla conferma dei pilastri essenziali. Per Allegri però ora si apre un’emergenza a centrocampo che si può risolvere solo con un nome.

La Juventus non ha potuto completare il proprio mercato nel modo migliore in estate. La notizia dell’esclusione dalle coppe europee, forse passata sotto traccia, ha creato un danno di non poco conto. La mancanza di introiti dalle competizioni Uefa crea un danno di bilancio davvero ingente. Tra i soldi che si perdono dalle sponsorizzazioni, dai risultati sportivi e dal market pool, anche l’Europa o la Conference League possono avere la loro piccola incidenza.

A questo si aggiunge un rosso di bilancio piuttosto cospicuo e un lavoro di risanamento appena iniziato. Riuscire a completare e rinforzare la rosa in queste condizioni non è lavoro semplice, ma Giuntoli è stato ingaggiato proprio per questo. L’ex ds del Napoli ha scoperto da poco la realtà bianconera e sta cercando di capire come muoversi al meglio. In realtà di movimenti non ce ne sono stati molti, se si esclude Timothy Weah, unico vero volto nuovo.

Allegri è chiamato a fare di necessità virtù, ma di certo avrebbe gradito di poter avere almeno tutti i campioni dello scorso anno. Al di là dell’addio di Di Maria, la mancanza che sta facendo discutere in queste ore è quella di Paul Pogba.

Juventus, Giuntoli vuole Koopmeiners: sul piatto 50 milioni per convincere l’Atalanta

La squalifica per doping di Pogba (per assunzione di testosterone) peserà eccome sull’economia del centrocampo juventino. Ancora non aveva ritrovato la condizione ma di certo era sulla strada giusta per riprendersi i bianconeri. Adesso senza “Il Polpo” tutto cambia, con l’obbligo di andare a scovare qualche nome interessante sul mercato.

A gennaio Giuntoli ha messo nel mirino uno dei migliori centrocampisti della nostra Serie A, ovvero Teun Koopmeiners, punto di forza dell’Atalanta e della Nazionale olandese. L’ex ds partenopeo avrebbe voluto strappare il #7 ai nerazzurri già ai tempi del Napoli e aveva fatto più di un sondaggio. Ora la trattativa torna utile per la Juventus, che andrebbe a completare in modo perfetto la propria mediana, anche senza Pogba.

Per convincere i Percassi (e soprattutto i soci di maggioranza americani) a mollare la presa su uno dei loro giocatori più importanti, ci vogliono almeno 50 milioni di euro. La strategia della Vecchia Signora prevede una base di 35 milioni di euro più cospicui bonus. Una grossa parte potrebbe essere finanziata dalle cessioni di Kean, Miretti e Kostic, tutti e tre sulla lista di partenza. Allegri aspetta di avere un top in mediana.

