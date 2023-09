Addio Juventus, Guardiola ha messo la freccia: anche De Zerbi al tappeto

I piani di mercato della ‘Vecchia Signora’ si complicano irrimediabilmente: e a sorridere sarà Pep Guardiola, sorpasso e colpaccio

Non è affatto un mistero che l’ultima sessione estiva di calciomercato sia stata evidentemente monopolizzata dai clamorosi colpi a raffica da parte delle società arabe. La Saudi Pro League sta vivendo probabilmente la sua età dell’oro, con numerosi campioni – anche giovanissimi come Veiga – che hanno deciso di intraprendere un’esotica e assai remunerativa avventura lontano dall’Europa.

In Europa, però, le idee ed il talento non manca. Ne è il caso lampante il Manchester City di Pep Guardiola, autore di una strepitosa annata chiusa con la vittoria della Champions League. Adesso la società campione d’Inghilterra non vuole affatto fermarsi e, anzi, punta a migliorare la squadra di Pep Guardiola con acquisti oculati da strappare alla concorrenza delle altre grandi del calcio europeo.

Uno dei club che nell’ultimo mercato ha sicuramente stupito è il Brighton di Roberto De Zerbi. Moises Caicedo e soprattutto Alexis Mac Allister, due dei profili più ricercati in Europa, alla fine sono approdati alla corte dell’ex tecnico del Sassuolo. E ce n’è un altro, che piaceva tantissimo pure alla Juventus, destinato tuttavia a spiccare il volo altrove.

Altro che Juve: lo prende subito il Manchester City

‘Teamtalk.com‘ ricorda come il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, durante l’estate, abbia avvicinato Valentin Barco alla società inglese. Un interesse concreto che, tuttavia, pare destinato a sfociare in un nulla di fatto. Pure la Juventus, ormai da mesi, monitorava le prestazioni del talento del Boca Juniors in previsione di una possibile offensiva l’anno prossimo.

Pare che il Brighton fosse anche in trattativa per la firma del 19enne argentino, apparentemente propenso a trasferirsi alla corte di De Zerbi. Adesso, però, la situazione pare repentinamente – e definitivamente – mutata. Germàn Garcia Grova, giornalista di ‘Tyc Sports’, su Twitter ha spiegato come i ‘Citizens’ siano ormai ad un passo dalla firma di uno dei prospetti più apprezzati e promettenti del panorama mondiale. “Il Manchester City ha raggiunto un principio di accordo con Valentin Barco“. Ciò che manca – ma parrebbe in arrivo – è l’intesa col Boca Juniors sulle cifre del cartellino.

Gli emissari del club inglese si recheranno direttamente in Argentina per trattare con la dirigenza del Boca Juniors. L’affare, insomma, non è mai stato tanto vicino alla chiusura. E dovrà farsene sicuramente una ragione la Juventus che, oltre al Brighton, ha sperato di mettere le mani sul terzino 19enne in più di un’occasione. Cresciuto calcisticamente nel Boca Juniors, Barco ha collezionato quest’anno 18 presenza con 1 rete e 2 assist vincenti all’attivo: Pep Guardiola è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.