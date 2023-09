Rinnovo in alto mare: dice addio alla Lazio?

Il rinnovo non si sblocca ed è in alto mare: sembra essere quasi una diretta conseguenza dire addio alla Lazio. La situazione è complicata, i tifosi tremano

La stella della Lazio può salutare i capitolini. Si fa sempre più in salita, infatti, la trattativa per il rinnovo e si rischia di finire come già capitato a Milinkovic-Savic. Può essere addio, per la disperazione dei tifosi che non vorrebbero rinunciare al proprio pupillo. Ma nelle ultime settimane non arrivano segnali sul prolungamento e dunque tutto lascia pensare che la questione si risolva con l’addio.

Anche l’agente del calciatore, fin qui sempre paziente, alla fine è sbottato: quando è troppo è troppo. Si vocifera di promesse non rispettate dal presidente Lotito, di un rinnovo vicino addirittura mesi fa e adesso in stallo completo. Ma cosa sta succedendo in questi giorni attorno a Mattia Zaccagni?

L’agente del fantasista biancoceleste, Mario Giuffredi, nei giorni scorsi è andato giù pesante in un’intervista dichiarando che il rinnovo è bloccato, fermo da mesi. Lotito, nonostante le promesse, non si è fatto più sentire lasciando in una situazione di stallo anche il calciatore. L’agente ha minacciato che se le priorità del patron capitolino sono altre, non avendo mai tempo, allora prenderanno lui e l’ex Verona una decisione (ovvero andare via).

Rinnovo in alto mare, Zaccagni può dire addio alla Lazio

Il contratto di Zaccagni scade nel 2025, quindi c’è ancora tempo. Ma è chiaro che se non dovesse arrivare un prolungamento entro questa stagione, l’anno prossimo sarebbe quello della scadenza.

Il retroscena è che Lotito, l’agente e il calciatore si erano già accordati per il rinnovo che sarebbe dovuto arrivare in estate, nei giorni seguenti al matrimonio dell’ex Verona con Chiara Nasti (al quale era presente anche il patron capitolino). Poi però nessuna chiamata, Lotito è sparito dai radar. E ora questa situazione di stand by.

Tra la richiesta e l’offerta ci sono circa 700 mila euro di differenza. Una cifra colmabile, a patto che si ritorni al dialogo per provare a sbloccare la trattativa. Invece il nulla.

Al momento nell’agenda di Lotito non sembra esserci spazio per il rinnovo del giocatore. Rischia però di tirare troppo la corda, in quanto come dichiarato da Giuffredi, manager e calciatore potrebbero presto decidere di fare a modo loro e cioè andare via. Sullo sfondo c’è la Juventus con Giuntoli che è da sempre interessato al centrocampista offensivo.

