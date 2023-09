Ribaltone in panchina, esonero ufficiale: già pronto il sostituto

Dopo un in inizio di stagione catastrofico, la società non ha potuto fare altro che prendere la decisione di esonerare l’allenatore. Nonostante la dirigenza avesse già volte ribadito la fiducia del club nei confronti del tecnico, l’ultimo deludente risultato ha rappresentato essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Dopo 24 ore di riflessione il club ha comunicato la sua decisione all’allenatore, confermandola anche in una nota sui propri siti ufficiali. Considerato l’andazzo della stagione, c’è bisogno di riacciuffare la barca e farla navigare nei giusti mari, e per farlo c’è bisogno del capitano giusto.

A fronte di questo esonero tanti nomi sono stati accostati alla panchina del club, ma la dirigenza avrebbe anche già deciso chi sarà il prossimo allenatore della prima squadra.

Esonero ufficiale: decisivo l’ultimo deludente risultato

Il calciomercato degli allenatori inizia a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, nonostante la stagione sia appena incominciata. Tirare le somme dopo appena un mese è prematuro, ma ci sono già stati alcuni importanti cambi in panchina.

L’ultimo è avvenuto in Italia, con il club che ha deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico dopo un inizio di stagione deludente. La dirigenza si aspettava dunque tutt’altri risultati da parte della squadra, che invece ha racimolato “solo” 6 punti in cinque partite perdendo di già il treno delle prime posizione. Forse è stato questo il principale motivo di questa separazione, ma non è del tutto da escludere anche un rapporto non più idilliaco fra le parti.

Stando dunque a quanto reso noto dallo stesso club tramite un comunicato ufficiale, dopo quasi un anno alla guida della prima squadra, la Cremonese ha deciso di esonerare Davide Ballardini.

Cremonese, decisione UFFICIALE: Ballardini esonerato, il comunicato

La storia d’amore fra Davide Ballardini e la Cremonese è ufficialmente finita. Dopo aver vissuto insieme la retrocessione in Serie B, l’ex allenatore di Genoa e Bologna, fra le altre, era rimasto sulla panchina grigiorossa con l’obiettivo di riportare una piazza importante come Cremona dove merita, in Serie A. Questo obiettivo è stato puntato ma non raggiunto, visto che Ballardini è stato in giornata esonerato dalla Cremonese dopo un inizio di stagione non del tutto convincente.

Questo il comunicato ufficiale del club lombardo: “U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Ballardini. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per la serietà, la professionalità la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal suo arrivo a Cremona”.

Cremonese, Ballardini out: un’ex Serie A per la panchina

La Cremonese è pronta a ripartire dopo l’esonero di Ballardini. Il club grigiorosso punta a recuperare terreno e sognare la Serie A, ed è per questo che ha deciso di affidare la panchina della prima squadra ad un’allenatore che la Serie A la conosce bene: Giovanni Stroppa. L’ex allenatore del Monza dovrebbe firmare a breve un contratto biennale con la Cremonese.