Brighton, uno zero da primato: l’incredibile statistica firmata De Zerbi

Il Brighton di Roberto De Zerbi sta sorprendendo la Premier League: la storica vittoria contro il Manchester United sembra solo l’inizio. E c’è una statistica incredibile

È proprio vero che Roberto De Zerbi è un predestinato. Alla guida del Brighton ha subito fatto capire che ha la stoffa del grande allenatore. Sembra essere pronto a dimostrare che per vincere non servono per forza giocatori forti, ma idee, organizzazione e spirito di squadra.

Un allenatore giovane e affamato, che sa essere innovatore, alchimista, motivatore, parafulmine, ma anche padre e fratello. Un tecnico che ricorda molto Pep Guardiola. De Zerbi nei suoi primi 365 giorni al Brighton ha già convinto tutti. E’ vero, non ha mai vinto nulla, ma la prossima fermata sembra essere proprio questa. Ha umiliato il Manchester United all’Old Trafford con una squadra che sulla carta è costata 50 volte di meno. Arriva l’esordio in Europa, con una storia emozionante tutta da scrivere.

Non a caso, proprio Guardiola ha parlati di lui come del “tecnico migliore dei prossimi 25 anni”. Ovviamente nulla di tutto ciò potrà accadere senza un trofeo, ma siamo solo all’inizio della stagione. Tuttavia, in Premier League il ricordo dell’impresa del Leicester di Ranieri è ben impressa nella mente di tutti. Anche perché pure De Zerbi è italiano, e viste le difficoltà di alcune big come Chelsea e Manchester United, c’è chi pensa che il Brighton davvero possa lottare per il titolo in modo concreto.

De Zerbi e una statistica che sconvolge e affascina

La squadra oggi è lontana dalla vetta: quinta in classifica con 12 punti in 5 gare. Però c’è il miglior attacco, con 15 gol segnati. Ecco perché sognare diventa lecito. Soprattutto in quanto la squadra dei gabbiani presenta delle statistiche assolutamente significative. Basti vedere quella incredibile dei lanci lunghi. La formazione di De Zerbi è l’unica squadra di Premier League che in cinque giornate non ha mai nemmeno provato un lancio lungo da dietro. Basti pensare che la media delle altre squadre oscilla dal 35% al 85%.

Segno evidente di come il calcio di De Zerbi abbia un’identità precisa e granitica, che sta già facendo innamorare i tifosi, che ora sognano un trionfo come quello del Leicester con Ranieri alla guida. E anche De Zerbi sembra essere molto convinto della sua scelta: in estate ha avuto tentazioni da grandi club, che da tempo hanno messo gli occhi su di lui, ma ha preferito proseguire con la squadra che ha rilevato lo scorso ottobre, quando Potter lasciò per trasferirsi al Chelsea.