Calciomercato, lascia il Milan: colpo del Real Madrid

Il Milan vuole continuare ad avere la meglio in campo internazionale, ma attenzione alla super richiesta del Real Madrid: può partire

Il calciomercato non dorme mai. Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul big del Milan, pronto a partire per una nuova avventura da sogno. Cresciuto a dismisura negli ultimi anni, sarebbe entusiasta per mettersi subito a disposizione di Carlo Ancelotti.

Il Milan ha iniziato la stagione con grande entusiasmo, ma subito ci sono stati rallentamenti con la disfatta nel derby di Milano e il pari in Champions League contro il Newcastle. Dal calciomercato sono arrivati colpi interessanti che subito sono diventati titolari nell’undici di Stefano Pioli. Ora le tante gare ravvicinate costringeranno allo stesso allenatore rossonero di compiere scelte a sorpresa. Attenzione anche alla situazione calciomercato con tanti retroscena davvero succosi.

Calciomercato, clamoroso retroscena dalla Spagna: può volare al Real

Possibile addio al termine di questa stagione con il retroscena di calciomercato davvero suggestivo. Ecco la possibilità di vederlo in maglia blancos: cosa c’è di vero? Ecco i dettagli dell’eventuale operazione.

Come riportato dal portale spagnolo “Fichajes.net”, Davide Calabria sarebbe la prima scelta del Real Madrid targato Carlo Ancelotti. Il suo contratto con il Milan è in scadenza nel giugno 2025 e potrebbe così volare in Spagna dall’allenatore italiano. Un sostituto di Dani Carvajal, ma i discorsi saranno più chiari a partire dai prossimi mesi. Davide Calabria si è confermato su ottimi livelli anche se non è stato chiamato in Nazionale: l’allenatore italiano del Real potrebbe così convincere ad una destinazione a sorpresa in vista della prossima stagione.

Un momento decisivo per dire addio anche alla compagine rossonera: la sua crescita è stata incredibile diventando di fatto anche il capitano del Milan. Cresciuto nel settore giovanile, si è fatto strada in prima squadra con più di qualche problema. Ora la sua voglia di dimostrare tutto il suo valore dicendo addio all’Italia. Una pazza idea che ha lasciato tutti senza parole: Calabria sarebbe così finito da tempo nel mirino del Real Madrid che potrebbe mettere a segno un colp oa sorpresa. I terzini continuano a scarseggiano in giro per l’Europa e così è sempre più difficile arrivare a rinforzi in questa porzione di campo. I prossimi mesi saranno così decisivi per conoscere il futuro del terzino del Milan pronto ad una nuova avventura.