Juventus, richieste soddisfatte: Vlahovic ceduto a gennaio

Dusan Vlahovic via dalla Juventus già nel mese di gennaio: spunta la clamorosa ipotesi, l’addio del serbo adesso è molto più vicino

La stagione della Juventus va avanti, con un ottimismo decisamente giustificato dai risultati che la squadra di Allegri sta mettendo a referto. L’ultimo successo sulla Lazio ha dato prova della forza della Juve che, nonostante un mercato tutt’altro che sfavillante durante l’ultima estate, rischia di essere parecchio competitiva per la corsa Scudetto.

Chi sembra davvero rinato dopo un anno di assestamente coinciso con un rendimento molto deludente è Dusan Vlahovic. Il 23enne di Belgrado, complici sia gli infortuni che uno scarso feeling accumulato con il ‘Conte Max’, non è riuscito ad esprimersi ai suoi massimi livelli. Ma ora Vlahovic è tornato e a suon di gol sta trascinando la ‘Vecchia Signora’. 4 reti in 4 presenze in Serie A, la media di un gol ogni 83′ e a referto pure un assist vincente. Massimiliano Allegri, in tal senso, non può che gongolare. A maggior ragione visto che l’ex Fiorentina è stato a più riprese accostato alle potenziali cessioni solo qualche settimana fa.

Dal Bayern Monaco al Chelsea, passando per Real Madrid e non solo. Le pretendenti sono state numerose ma alla fine la punta è rimasta in bianconero e a goderne sono stati i risultati accumulati dalla squadra di Allegri. Qualcosa, però, si starebbe nuovamente muovendo nell’ottica di un clamoroso addio a gennaio.

A gennaio saluta la Juve: bomba Vlahovic

Secondo quanto riferisce ‘Madrid-Barcelona.com’, Juventus e Real Madrid potrebbero tornare a parlare di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo durante la scorsa sessione estiva di calciomercato è stato proposto alle ‘Merengues’ che, tuttavia, rifiutarono l’affare. L’attenzione di Florentino Perez era tutta rivolta verso Kylian Mbappè e così anche il budget del Real: alla fine, la permanenza del francese al PSG ha lasciato i ‘Blancos’ senza un grande centravanti.

In questo momento, il presidente del Real sembrerebbe stia cambiando idea sulla possibilità di acquistare Vlahovic già nel mese di gennaio. Dopo aver detto no agli 80 milioni richiesti dalla ‘Vecchia Signora’, adesso Perez potrebbe effettivamente mettere mano al portafoglio per prendersi l’ex Fiorentina che a Torino sta facendo grandi cose. Vlahovic è tornato a segnare con continuità e potrebbe quindi essere lui la pedina, per le prime settimane del 2024, da regalare a Carlo Ancelotti. Viene poi sottolineato come, in previsione di un arrivo assai probabile di Mbappè durante la prossima estate, il nome di Haaland – che pur piace molto agli spagnoli – andrebbe definitivamente a sfumare.

Perchè il norvegese difficilmente condividerebbe la scena con la stella del PSG mentre Vlahovic non avrebbe alcun problema. Ecco quindi che la Juventus, ad inizio anno nuovo, potrebbe incassare una cifra davvero importante per il suo centravanti. ‘Riprendersi’ gli 80 milioni di euro che un anno e mezzo fa la dirigenza aveva pagato alla Fiorentina, registrando a questo punto anche una leggera plusvalenza.