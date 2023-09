Pioli, spunta un’altra verità. Lo ha detto per davvero

Pioli spunta un’altra verità. Sono giorni un po’ complicati per il Milan, dove i mugugni sembrano prevalere decisamente sui sorrisi.

La pesante sconfitta nel derby meneghino ha lasciato tracce profonde. La gara interna con il Newcastle dell’ex Sandro Tonali, match d’esordio in Champions League finita a reti inviolate, non ha certo contribuito a rasserenare gli animi.

Il Milan è di più, è tanto di più di quello intravisto contro l’Inter. Di questo è convinto il tecnico Stefano Pioli ma adesso sembra difficile da far passare un simile concetto e girarlo pari pari ai tifosi. La grande campagna acquisti terminata soltanto poche settimane fa ha forse un po’ illuso il popolo rossonero. Forse davvero manca qualcosa alla compagine di Pioli. Primo fra tutti proprio quel grande centravanti che il Milan ha cercato di acquisire fino alla fine del mercato e che l’approdo a Milanello di Jovic, in piena Zona Cesarini, sembra non avere risolto. Per il momento.

Immancabili sono arrivate le polemiche, le discussioni e i dibattiti sul Milan, sulla sua reale forza e su quali possano essere i suoi realistici obiettivi da perseguire in questa stagione. Il dilagante ottimismo di fine mercato sta lasciando spazio a un sentimento quasi opposto, di sfiducia. E qui il ruolo, ed il futuro dell’allenatore Stefano Pioli, sono diventati l’argomento del contendere. E sul suo Milan ha voluto dire la sua lo storico giornalista ex Mediaset, Carlo Pellegatti.

Pioli, spunta un’altra verità

Il suo cuore è rossonero ma Carlo Pellegatti, in decenni di professione giornalistica, ha sempre dato prova di capacità di analisi che è sempre andata ben oltre la passione per il Milan.

Intervistato da TvPlay il giornalista ex Mediaset ha svelato la sua verità sull’attuale momento dei rossoneri. E lo fa lanciando subito una frecciatina ai cugini dell’Inter e al tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi: “In questo momento ci sono molti Pioli out. Io cerco di essere razionale. L’anno scorso siamo arrivati tra le prime quattro in Champions League, non è una cosa semplice. L’Inter è arrivata in finale, ma Pioli ha vinto uno scudetto, Inzaghi no“.

E per Pellegatti il peggior derby per il Milan non è stato l’ultimo: “Il peggior derby è quello perso solo per uno a zero lo scorso anno. Giocato da squadra da retrocessione. Quello è vergognoso, non il 5 a 1“. Al di là del cuore rossonero, Pellegatti è convinto che il Milan potrà competere, fino alla fine, per lo scudetto. Secondo il giornalista infatti: “Il campionato è una lotta tra le prime 5 o 6. Chi vince il gironcino delle 5 o 6 vince il campionato“. E il Milan è lì.