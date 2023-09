Mou, che attacco in diretta!

Dopo il successo della Roma in Europa League ai danni dello Sheriff, è arrivato un attacco in diretta a José Mourinho: frecciata dal collega

Il popolo giallorosso e la società targata Friedkin continuano a sostenerlo. Mister José Mourinho ha il merito di aver riacceso l’entusiasmo della calda piazza romanista, oltre al trionfo in Conference. E per pochissimo non ha centrato il successo nella finalissima di Europa League della passata stagione.

A tal proposito, in lui c’è tantissima voglia di rivalsa. Lo Special One ha parlato chiaramente nella conferenza stampa pre Sheriff Tiraspol: “Continuerò a dire, fino alla fine della mia carriera e anche oltre, che quella partita noi non l’abbiamo persa“. Insomma, è facilmente intuibile come il tecnico portoghese desideri anche stavolta arrivare in fondo in Europa League, giocandosi la coppa in quel di Dublino.

Indubbiamente servirà pure un po’ di buona sorte, ma almeno sulla carta la Roma ha il potenziale per centrare l’obiettivo in argomento. A maggior ragione se ingranerà la super coppia d’attacco che vede protagonisti Paulo Dybala e Romelu Lukaku.

Quest’ultimo, dal canto suo, si sta già prendendo la scena e dimostra di essere in buona forma dal punto di vista psicofisico. Il centravanti belga ha siglato la rete che ha permesso alla squadra giallorossa di battere lo Sheriff Tiraspol e conquistare i primi tre punti in Europa League.

È importante arrivare primi nel girone, dato che così la ‘Magica’ approderebbe direttamente agli ottavi di finale. Il sorteggio è venuto incontro al club capitolino, però Bryan Cristante e compagni non dovranno sottovalutare gli avversari in campo europeo, seppur di gran lunga inferiori. La Roma ha sì vinto sul campo dello Sheriff, ma non ha offerto una buona prestazione.

Bordin non risparmia Mourinho: “La Roma ha un potenziale inespresso”

Anzi, in più di un’occasione la truppa di Mourinho si è fatta sorprendere dalla compagine ucraina, che andava più veloce all’interno del rettangolo verde di gioco. È stata una partita ‘sporca’ da parte dei giallorossi, ben distante dal roboante 7 a 0 rifilato all’Empoli in campionato. A volte sembra quasi che la Roma abbia un potenziale inespresso e Mourinho viene considerato dai più il responsabile di tale situazione.

Il tecnico dello Sheriff, Roberto Bordin, si è soffermato proprio su questo aspetto nel corso di un’intervista: “Il potenziale della Roma è inespresso. Stanno pagando l’inizio di campionato non bellissimo, più che altro a livello di risultati. Hanno concesso troppo dietro, devono stare più attenti“, ha dichiarato Bordin ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ in onda sul canale Twitch di Tv Play a poche ore dal match giocato contro la Roma.

Non manca una battuta sullo stipendio di Mourinho: “Se lo stipendio dello Special One è quanto quello dei miei giocatori messi insieme? Penso di sì“. Insomma, è chiaro il pensiero di Bordin. Mourinho deve rappresentare un plus per la sua squadra, non un limite. A volte, però, c’è la sensazione che il trainer lusitano freni un po’ il gruppo. Il tempo e il campo sovrani, come sempre, daranno i loro verdetti.