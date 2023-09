L’annuncio gela i tifosi dell’Inter: nuova tegola per i nerazzurri

L’infortunio di Marko Arnautovic priva Inzaghi di una punta importante. La scelta della società nerazzurra

La stagione dell’Inter è iniziata in modo quasi perfetto. Al voto 10 in pagella manca solo la vittoria nella prima gara di Champions League, pareggiata faticando 1-1 in casa della Real Sociedad. In serie A invece bottino pieno, 15 punti in cinque match, una rete incassata. Per i nerazzurri una dimostrazione di forza con pochi precedenti, culminata nel pokerissimo rifilato al Milan nel derby. A rovinare un po’ la festa l’infortunio occorso a Marko Arnautovic nella gara con l’Empoli di domenica scorsa.

L’austriaco, entrato al minuto 26 della ripresa, a neanche 20 minuti dal suo ingresso in campo si è dovuto arrendere per un fastidio avvertito alla coscia. Gli esami strumentali parlano di “distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra“.

“Per un po’ di tempo perderò Arnautovic e mi dispiace per lui” ha dichiarato lo stesso Simone Inzaghi nella conferenza di fine gara. Per l’ex Bologna lo stop sarà di circa due mesi, con possibile rientro per la supersfida con la Juventus del prossimo 26 novembre.

Arnautovic, per stazza e caratteristiche tecniche, era stato scelto da Inzaghi per rilevare Edin Dzeko. Il bosniaco da svincolato aveva scelto il Fenerbahce. Per avere l’ariete austriaco, i nerazzurri hanno investito 10 milioni, 8 di base fissa più 2 di bonus.

Marotta: “Non prenderemo il sostituto di Arnautovic”

l’Inter in questo momento, perso Arnautovic, ha tre attaccanti di ruolo in rosa. Oltre al capitano Lautaro Martinez, nel reparto offensivo ci sono Marcus Thuram, arrivato a zero, ed El Nino Sanchez. Rispetto alla scorsa stagione, oltre al già citato Dzeko, sono partiti Romelu Lukaku – finito alla Roma dopo la breve liason con la Juventus – e Joaquin Correa. L’ex Lazio è stato ceduto al Marsiglia con la formula del prestito oneroso a 2 milioni e il riscatto obbligato, in caso di qualificazione ala Champions dei francesi, per altri 10 milioni.

Con la squadra reduce dalla finale di Champions persa con il Manchester City, credere in un’altra cavalcata nella massima competizione europea non è un’utopia. La società ha decisamente rinforzato la rosa, ritenendo la stessa altamente competitiva. Anche in forza di questa considerazione, a Viale della Liberazione non hanno intenzione di intervenire sul mercato degli svincolati per puntellare l’attacco

“Non prenderemo nessuno per sostituire Arnautovic”, parole e musica dell’ad, Beppe Marotta, ai microfoni di Radio Anch’io. “Crediamo nella duttilità di alcuni nostri giocatori”, ha aggiunto il dirigente nerazzurro. Nessun volto nuovo alla Pinetina quindi, concetto ribadito in conferenza dallo stesso tecnico piacentino.

“Andare sugli svincolati? Non ne abbiamo parlato. Nelle rotazioni è importante avere quattro attaccanti”, ha spiegato Inzaghi, come scrive calciomercato.com. L’ex allenatore della Lazio ha indicato la strada. “Ora valuterò. Abbiamo Klaassen e Mkhitaryan che possono anche alzarsi nel ruolo di seconda punta”, ha aggiunto l’erede di Antonio Conte.

