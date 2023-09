Rabiot tradisce Allegri: lascia la Juve a zero

Adrien Rabiot può davvero salutare la ‘Vecchia Signora’: la clamorosa ipotesi di mercato che lascia Allegri senza il suo pupillo

La risposta richiesta da Allegri è arrivata subito: la Juventus, dopo la tragica batosta incassata dal Sassuolo di Dionisi, è tornata a vincere buttandosi alle spalle una delle serate più negative della seconda era Allegri. L’1-0 sul Lecce è quanto di più efficace il tecnico toscano chiedesse.

Adesso ci sarà da capire cosa, nelle ultime settimane, non abbia funzionato a dovere: con un solo obiettivo in mente. Ai piani alti della società piemontese il diktat è stato chiarissimo: la Juventus deve tornare a vincere. E per farlo, vista anche la foltissima concorrenza per quel che riguarda la corsa Scudetto, ci sarà da intervenire con forza anche in sede di calciomercato. Cristiano Giuntoli, arrivato la scorsa estate per raddrizzare il bilancio e risollevare le sorti di un progetto altamente deludente dal punto di vista sportivo, ha già le idee chiare.

Probabilmente arriverà un nuovo centrocampista, con il tentativo per Khèphren Thuram del Nizza che verrà fatto proprio nelle prime settimane di gennaio. Molto dipenderà anche da Paul Pogba e di quella che sembrerebbe una durissima e inevitabile squalifica per la positività al testosterone in cui è incappato il 30enne transalpino. In attesa delle controanalisi, la Juve potrebbe tutelarsi.

Ma intanto, sempre in ottica mercato tra gennaio e soprattutto giugno, la Juventus pare destinata a registrare un addio davvero molto doloroso, soprattutto per Massimiliano Allegri. Adrien Rabiot, nel 2024, potrebbe lasciare la ‘Vecchia Signora’.

Bye bye Rabiot: ecco dove giocherà

Pupillo e pilastro inamovibile già l’anno scorso nell’undici del ‘Conte Max’, per l’ex PSG stanno per spalancarsi le porte di un clamoroso trasferimento. A riferire della probabilissima partenza del 28enne di Saint-Maurice è il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ che delinea una doppia intrigante possibilità per il forte centrocampista francese.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2024, non è escluso che a gennaio Rabiot possa approdare in Premier League: a lui pensano Arsenal e Newcastle. Il giocatore stesso, però, starebbe valutando l’addio a parametro zero a fine campionato: niente rinnovo (al momento difficile) con il club torinese per una nuova grande avventura nel calcio inglese.

Da un lato i ‘Gunners’, con Arteta che stravede per Rabiot e che già in passato aveva sondato il terreno per averlo alle sue dipendenze. Dall’altro i ‘Magpies’ che, dopo il colpaccio Tonali, sono disponibili ad accontentare le richieste economiche dell’entourage di Rabiot affiancandolo proprio all’ex milanista da giugno.

Una doppia opzione che, in ogni caso, farà felice solamente il calciatore e non Allegri, desideroso di averlo ancora a disposizione a lungo. Rabiot, in questa stagione con la Juventus, ha collezionato 6 presenze complessive con 1 gol e 2 assist vincenti.