Zidane va da Messi e Beckham: è finita malissimo

Sorpresa per Messi e Beckham: Zinedine Zidane va a trovare l’Inter Miami, ma le cose non vanno come sperato

Riunione tra vecchi amici negli Stati Uniti. Zinedine Zidane, ex leggenda del Real Madrid sia come calciatore che come allenatore, è volato in questi giorni negli States per incontrare il suo ex compagno di squadra David Beckham e il fuoriclasse Leo Messi, rispettivamente proprietario e giocatore simbolo dell’Inter Miami.

Una reunion tra grandissimi campioni, giocatori che hanno scritto pagine di storia del mondo del calcio, che ha regalato emozioni a milioni di appassionati in tutto il mondo. Anche se le cose non sono andate proprio come sperato, almeno per Beckham e Leo.

Senza voler esagerare, potremmo dire che di certo, dalle parti di Miami, Zizou non si è guadagnato l’appellativo di portafortuna. Anzi, il suo arrivo negli States è coinciso con una delle più grandi delusioni per l’Inter Miami da quando Messi è approdato negli States.

L’ex allenatore del Real non ha infatti scelto una partita qualunque per andare a trovare i suoi amici, bensì la finale di Us Open Cup disputata allo stadio DRV PNK di Fort Lauderdale, in Florida contro la Houston Dynamo. Una partita molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre, ma che non ha regalato lo spettacolo che ci si sarebbe potuti aspettare.

Messi infortunato, l’Inter Miami di Beckham crolla sotto gli occhi di Zidane

Un vero peccato, considerando che i tifosi avevano investito somme esorbitanti per poter assistere a questa partita. I biglietti, volatilizzati, sono stati venduti infatti per un prezzo che va dai 400 ai 4mila dollari. Non proprio spiccioli. D’altronde, l’attesa per poter vedere dal vivo la prima finale di Messi in America era altissima.

Anche per questo la delusione è stata enorme per gli spettatori quando hanno scoperto che a causa di un infortunio Leo non avrebbe potuto partecipare al match nemmeno dalla panchina.

Sotto gli occhi di Zidane e di un incredulo Messi la squadra di Houston ha quindi potuto approfittare dell’assenza del capitano rivale per poter infliggere una dura sconfitta alla formazione di Miami. Grazie alle reti di Dorsey e Bassi la Dynamo è riuscita infatti a portare a casa la Coppa di Lega. Inutile la rete di Josef Martinez nel finale per i ragazzi del Tata Martino.

Insomma, non tutto è andato per il meglio in questa prima volta di Zidane allo stadio per assistere a un match di Messi con l’Inter Miami. Il tecnico francese, tre volte vincitore della Champions League con il Real Madrid, ha però cercato di consolare il 36enne campione del mondo, e al termine dell’incontro i due hanno deciso di immortalare l’evento con una bella foto insieme nello spogliatoio. Uno scatto che, nonostante l’epilogo del match, rimarrà comunque nella storia.