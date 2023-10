Giuntoli affonda e batte l’Inter: 20 milioni

Il ds è pronto a beffare l’Inter, regalando ad Allegri un nuovo grandissimo colpo: alla Juventus per 20 milioni, nerazzurri al tappeto

Tra i pensieri fissi della Juventus continua ad esservi il calciomercato. Dopo un’estate in un anonimato abbastanza inatteso, la ‘Vecchia Signora’ ha tutta l’intenzione di tornare a brillare fornendo ad Allegri i colpi giusti per completare nel migliore dei modi la stagione.

Un nodo da sciogliere riguarderà il probabile sostituto di Paul Pogba, risultato positivo al testosterone nei controlli antidoping nel post Udinese-Juventus. Una vera e propria tegola a cui Giuntoli è chiamato a mettere una pezza, senza pesare troppo sulle già doloranti casse bianconere. Da Thuram a Koopmeiners, le voci riguardanti la firma di un grande centrocampista si susseguono quotidianamente. Ma intanto le strade della società torinese potrebbero tornare ad intrecciarsi con quelle di un’altra big del nostro calcio.

Non è un mistero che nel corso degli anni i duelli tra Inter e Juventus siano andati – spesso e volentieri – ben oltre il rettangolo verde. In sede di mercato, infatti, molte battaglie hanno visto trionfare i nerazzurri: tra qualche mese, però, a ridere per ultima potrebbe essere la ‘Vecchia Signora’. Cristiano Giuntoli sembra essere convinto su un profilo che alla ‘Beneamata’ piace da tanto tempo ed è pronto a firmare una clamorosa beffa al duo Marotta-Ausilio.

Bye bye Inter: il suo futuro sarà alla Juventus

La Juventus, infatti, non è troppo soddisfatta dalle prestazioni di Timothy Weah che, dopo l’exploit nelle amichevoli estive, ha iniziato a deludere Massimiliano Allegri. Il figlio d’arte, sulla corsia di destra, potrebbe non bastare più. Ed è per tale ragione che, in vista delle prossime sessioni di mercato, il desiderio bianconero ha solo un nome ed un cognome: Tajon Buchanan.

Avvicinato ai colori nerazzurri sin dal 2022, il gioiello del Club Brugge è sotto contratto fino al 30 giugno 2025. Canadese, classe 1999, fa di corsa e dribbling le sue doti più spiccate: da questo punto di vista, la partenza di un giocatore dalle caratteristiche simili come Cuadrado (finito proprio all’Inter) ha lasciato un vuoto ancora non del tutto colmato dalla Juventus. Ed è per questo motivo che il 24enne di Brampton potrebbe finire col vestire molto presto la maglia bianconera: la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

In questa prima parte di stagione, Buchanan ha collezionato 10 presenze complessive con la squadra belga, andando a segno in tre occasioni. La pista Inter può finire, dunque, per sfumare definitivamente: Buchanan tra le priorità della Juventus per il prossimo mercato invernale.