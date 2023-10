Juventus, Allegri via senza buonuscita: firma con un altro club

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, è destinato a lasciare il club bianconero senza buonuscita: già firmato il precontratto

Prestazione alquanto rivedibile quella della Juventus sul campo del Gewiss Stadium. Di fronte alla temibile Atalanta guidata dall’ex Gian Piero Gasperini, i bianconeri si sono concentrati maggiormente sulla fase difensiva e alla fine hanno raccolto un punto che lascia un po’ l’amaro in bocca ai tifosi. La ‘Vecchia Signora’, infatti, continua a non convincere affatto sul piano della proposta di gioco.

Poco incisiva la manovra d’attacco in quel di Bergamo, anche per via dell’assenza di bomber Dusan Vlahovic. Si avverte un’evidente mancanza di idee all’interno del campo, il che è preoccupante. Di certo, ad oggi, sarebbe un azzardo includere la compagine torinese nella lotta Scudetto, dato che Milan e Inter hanno oggettivamente qualcosa in più.

C’è la sensazione, però, che Allegri non stia riuscendo a sfruttare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione. Una rosa forte sulla carta, che ha l’obbligo di centrare quantomeno il quarto posto in Serie A nella stagione corrente. La filosofia del corto muso, spesso e volentieri, dà la netta impressione di essere controproducente.

Piuttosto il gruppo juventino avrebbe probabilmente bisogno di un allenatore in grado di valorizzare tutti i suoi calciatori, dal primo all’ultimo. Ma finora è sotto gli occhi di tutti come il trainer toscano abbia valorizzato ben poco materiale umano. Ed inevitabilmente il bizzarro ko subito per mano del Sassuolo brucia ancora.

In parecchi sono convinti che il mister livornese non sia l’uomo giusto per risollevare le sorti della Juventus. Allo stesso tempo, va detto che in estate il Football Director Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna non hanno operato più di tanto sul fronte entrate.

Juventus, Allegri ha già firmato col nuovo club: ecco chi può sostituirlo

Le aspettative comunque sono elevate, anche perché i torinesi potranno concentrarsi quasi esclusivamente sul campionato. Allegri è un tecnico che vive di risultati, perciò la bellezza del gioco passa in secondo piano. E proprio dai risultati che otterrà dipenderà il futuro dell’allenatore ex Milan, che presenta un contratto in scadenza nel 2025.

A tal proposito, stando a quanto riferisce ‘Juventus Mercato’, un mese fa più o meno il trainer in forza alla Juve avrebbe firmato un precontratto con l’Al-Nassr. Di conseguenza, in caso di addio a fine stagione, il club di Exor non dovrà gestire buone uscite. Nelle scorse settimane si era parlato molto della pista in argomento, ma Allegri ha preferito restare sulla panchina della ‘Vecchia Signora’.

E una volta terminata la seconda avventura a Torino, l’ex Cagliari potrebbe davvero proseguire la propria carriera in Arabia Saudita. Per quanto concerne, invece, l’eventuale sostituto, attenzione sempre all’opzione Zinedine Zidane. Sempre secondo la fonte citata, il francese a ottobre sarà a Torino. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.