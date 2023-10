Roma, nuovo colpo in attacco: arriva al posto di Dybala

La Roma continua a lavorare sul fronte calciomercato e segue un calciatore che potrebbe rimpiazzare Dybala in futuro: ecco di chi si tratta

Raccogliere tre punti battendo il Frosinone all’Olimpico era più che doveroso, ma per nulla scontato. Il poker subito per mano del Genoa a Marassi ha generato un gigantesco vortice di polemiche, però la squadra guidata da mister José Mourinho ha saputo reagire immediatamente di fronte ad un avversario sicuramente insidioso.

Grazie a questa vittoria i giallorossi sono saliti al tredicesimo posto della classifica con un magro bottino di 8 punti. Decisamente troppo poco per un club dalle ambizioni importanti. I Friedkin, infatti, desiderano riportare il club capitolino in Champions League e sollevare altri trofei, per questa ragione hanno affidato l’incarico di allenatore allo Special One.

Ma il trainer portoghese non è stato molto Special nelle scorse settimane, anche a livello di comunicazione. Da uno come lui ci si aspetta sempre una frase ad effetto, un concetto espresso in maniera particolare. Come soltanto Mourinho sa fare. Invece, ultimamente il mister lusitano è apparso spento, un po’ scarico.

E tale stato d’animo, inevitabilmente, si riflette sulla sua truppa, che avrebbe bisogno di una vera e propria scossa allo stato attuale delle cose. Non basterà, ovviamente, il successo ai danni del Frosinone di Eusebio Di Francesco, servirà molto di più per centrare gli obiettivi prefissati.

La proprietà americana, dal canto suo, mantiene intatta la fiducia nei confronti di Mourinho, però si guarda attorno in ottica sostituto e non disdegnerebbe affatto convolare a nozze con Antonio Conte. Parallelamente, Tiago Pinto – che potrebbe abbandonare la nave a fine stagione insieme a Mourinho – continua a lavorare sotto traccia al fine di aggiungere nuovi rinforzi alla rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, Dybala via senza Champions: nome a sorpresa per il sostituto

In tal senso, piace non poco un calciatore di proprietà del Celtic, il quale lo scorso 20 gennaio ha raggiunto la soglia dei 28 anni di età. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Kyogo Furuhashi, punta centrale molto talentuosa. Tra l’altro, al di là del ruolo all’interno del rettangolo verde di gioco, l’attaccante giapponese ricorda parecchio Paulo Dybala per caratteristiche fisiche e tecniche.

Chissà, dunque, che Furuhashi non possa prendere il posto dell’argentino a partire dalla prossima stagione. L’ex Juventus, infatti, sarebbe pronto a chiedere la cessione ai Friedkin, nel caso in cui la Roma non dovesse riuscire a qualificarsi in Champions per il terzo anno di fila sotto la gestione Mourinho.

La presenza dello Special One ha influito notevolmente sulla scelta di Dybala, però il classe ’93 desidera fortemente calcare palcoscenici di maggior spessore, a prescindere da chi siederà sulla panchina del club romanista. Furuhashi è un nome concreto per quanto concerne il fronte entrate (contratto in scadenza il 31 maggio del 2027), anche se per il momento siamo nel campo delle ipotesi. E il destino della Roma resta avvolto nel mistero.

