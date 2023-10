Juve, ritorno gradito: colpo già prenotato

La Juventus sta valutando un graditissimo ritorno alla base in vista della prossima stagione, con Allegri che sembra davvero stravedere per lui

Nell’ottica di un rinnovamento e rafforzamento della rosa bianconera, con un occhio particolare ai giovani di talento, “La Vecchia Signora” non si può lasciar sfuggire un diamante grezzo come lui, che sta facendo davvero benissimo in termini di rendimento.

La Juventus si sta godendo l’ottimo rendimento in questo avvio di stagione della coppia Vlahovic-Chiesa. Alle loro spalle anche Kean e Milik hanno dato risposte convincenti e tutto sommato compongono una rosa di attaccanti di ottimo livello. Con un solo impegno a settimana, Allegri può gestire al meglio le forze e schierare solo chi reputa più in forma. Il ritorno in Champions League è l’obiettivo dichiarato, ma un tentativo di dare l’assalto allo Scudetto verrà comunque fatto.

Come dice sempre il tecnico toscano conterà vedere la classifica in primavera, per capire se veramente ci sono chance di dare fastidio al Napoli e alle milanesi. Dal punto di vista dei campioni in squadra, di certo questo Juve paga qualcosa in termini di qualità rispetto all’Inter. Con Giuntoli è iniziato un percorso finalizzato al ringiovanimento di molti ruoli e alla valorizzazioni dei migliori profili provenienti dal vivaio. Parecchi di questi sono stati girati in prestito per fare la giusta esperienza prima di tornare alla base. Su tutti i tre diamanti grezzi spediti a Frosinone: Kaio Jorge, Enzo Barrenechea e Matias Soulé.

Juventus, occhi puntati su Soulé: a giugno rientrerà alla base dopo il prestito al Frosinone

Proprio Soulé è quello che più di tutti sta facendo sorridere dalle parti di Torino. Dietro all’ottimo avvio di campionato del Frosinone c’è anche il suo zampino, con Di Francesco che è riuscito sinora a utilizzare al meglio la qualità enorme di cui dispone. Mancino, rapido, tecnica sopraffina e velocità di esecuzione. Il classe 2003, cresciuto nelle giovanili del Velez, è arrivato a Torino ancora minorenne, prelevato a parametro zero da Buenos Aires.

Dal gennaio 2020 si è unito prima all’Under 17, poi è passato all’Under 19 e infine si è fatto le ossa con la squadra B, l’Under 23.

L’idea di Giuntoli era quella di vederlo impiegato con continuità in una piazza tranquilla come Frosinone. Farsi le ossa in provincia per conquistare poi i palcoscenici più importanti della Serie A. Per ora sembra che la crescita del ragazzo prosegua nel migliore dei modi e in molti alla Continassa parlano già di un suo sicuro rientro alla base la prossima estate. Per movenze in campo ricorda molto il primo Dybala e chissà se come l’illustre connazionale riuscirà a ritagliarsi un futuro importante nella Juve.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI