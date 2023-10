Il gol cambia tutto: il bomber resta in Serie A

Non solo campionato ma anche Champions League per le big di Serie A. Il gol realizzato da Pedro nella seconda giornata della fase a gironi potrebbe avere un peso importante

Nella tre giorni di coppa europee spicca, tra gli altri risultati, anche la vittoria della Lazio che ha battuto di misura e al fotofinish il Celtic in trasferta. Un successo fondamentale per gli equilibri di un girone guidato dai biancocelesti e dall’Atletico Madrid, già affrontato in casa nelle scorse settimane.

La truppa di Maurizio Sarri in rimonta ha quindi fatto bottino pieno proprio con una rete all’ultimo respiro di un subentrato, in merito al quale da tempo si parla anche in ottica calciomercato. A decidere la gara in terra scozzese è stato il colpo di testa da tre punti di Pedro, che ha fatto impazzire di gioia tutto l’ambiente laziale.

Una rete dal peso specifico incalcolabile, che mette la Lazio in buona condizione in vista del prosieguo del girone di Champions League. Si è trattato peraltro del primo centro stagionale dello stesso Pedro, che sta faticando e non poco in questo avvio. Lo spagnolo ha messo insieme finora sette spezzoni di gara ed un gol con un minutaggio di appena 94 minuti complessivi. Decisamente troppo poco per un calciatore del valore tecnico dell’ex Barcellona e Chelsea che al termine della gara ha commentato a ‘Prime Video’: “Un gol e una vittoria importanti in un campo difficile su cui giocare. Abbiamo meritato di vincere perché abbiamo giocato bene anche se loro non hanno demeritato”.

Calciomercato Lazio, Pedro rinvia il ritorno in Spagna: è tornato a segnare

Tanta gioia nell’ambiente laziale quindi per un gol di Pedro che lancia la compagine di Sarri nel girone Champions, e al contempo può fungere da spartiacque importante per il futuro dello stesso attaccante spagnolo.

Nelle scorse settimane infatti per Pedrito si era prospettata la possibilità di un trasferimento in patria, con la strada che porterebbe a Tenerife già a gennaio. Molto dipenderà dall’impiego che lo stesso Sarri farà del calciatore iberico, che a 36 anni potrebbe anche essere attratto da un eventuale ritorno a casa.

Eppure la centralità di Pedro nelle rotazioni potrebbe tornare importante, col suo bagaglio di esperienza, che come dimostrato in Champions col Celtic, potrà essere utilissima per il resto della stagione laziale. Non è quindi da escludere che proprio il colpo di testa da tre punti arrivato in Scozia possa essere il primo passo per la permanenza fino a fine stagione.