Rinnovo Osimhen: ADL scende in campo e svela tutto

Aurelio De Laurentiis è sceso personalmente in campo per il rinnovo di Victor Osimhen: il presidente del Napoli allo scoperto

Dopo alcuni giorni turbolenti, sembra essere tornato il sereno tra Victor Osimhen ed il Napoli. Nonostante non abbia segnato, contro il Real Madrid l’attaccante nigeriano ha sfornato la sua solita prestazione da leader, sfiorando la rete e guadagnandosi anche il rigore del momentaneo 2-2 messo a segno da Zielinski.

La prestazione contro i blancos, uniti ai gol firmati in campionato contro Udinese e Lecce, hanno cancellato del tutto le polemiche riguardo i video pubblicato sul profilo TikTok del Napoli ed anche Osimhen è tornato a sorridere. Il bomber azzurro ha giurato di nuovo amore per i tifosi e per la società partenopea ed ora tutti sono pronti a remare verso un’unica direzione.

Tuttavia, resta ancora in sospeso una questioneper quanto riguarda Osimhen ovvero il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2025. Se la scorsa estate alcuni top club hanno tentato l’assalto così come quelli dell’Arabia Saudita, di sicuro nella prossima sessione estiva ne arriverà un altro ed i tifosi azzurri sperano che il loro bomber possa rinnovare presto per smorzare sul nascere qualsiasi tentativo.

Nelle ultime settimane si è speculato molto sul rinnovo di Osimhen e, per provare a mettere fine a tutte queste voci, è sceso personalmente in campo Aurelio De Laurentiis che al termine della sfida contro il Real Madrid in mixed zone ha rilasciato dichiarazioni importanti in merito alla questione.

È ormai da qualche mese che a Napoli e dintorni non si fa altro che parlare del rinnovo di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha trascinato gli azzurri verso lo storico terzo scudetto nella passata stagione ed è l’idolo di una tifoseria che spera di vedergli firmare il rinnovo quanto prima.

Rinnovo Osimhen, arriva l’annuncio di De Laurentiis

Contro il Real Madrid, Osimhen ha messo in mostra tutte le sue doti da leader sebbene non abbia segnato e tutti sono consci sul fatto che perdere uno come lui sarebbe un grave danno. Dopo tante speculazioni al riguardo, però, è voluto scendere personalmente in campo il presidente Aurelio De Laurentiis che ha annunciato come per il rinnovo non ci sia alcun problema.

Il patron romano ha sottolineato come nel Napoli non ci siano mai problemi di questo genere visto che tutti sono contenti in azzurro. De Laurentiis ha poi affermato come il problema si verifichi quando i giocatori lasciano il Napoli, non riuscendo più a ritrovare quello che lui ha definito “la via maestra”.

Dichiarazioni importanti quelle rilasciate dal presidente degli azzurri che, oltre a tendere la mano ad Osimhen, allo stesso tempo ha voluto dare un consiglio all’attaccante nigeriano, facendogli capire che ciò che ha a Napoli non può trovarlo altrove, rischiando di non essere più valorizzato come lo è nei partenopei.