Rabiot, stavolta dice si: ecco cosa succede

Il centrocampista francese al centro di rumors di mercato riguardo un potenziale addio alla Juventus: arriva il sì di Adrien Rabiot

Gli ultimi due anni della Juventus targata Massimiliano Allegri ha certamente deluso le aspettative. Zero trofei ed un flop, nella passata stagione, che per motivi extracalcistici ha visto i bianconeri addirittura estromessi dalle coppe europee.

Quest’anno la Juventus dovrà regalare risposte importanti tanto ai tifosi quanto alla proprietà che in vista del futuro prossimo ha in mente non pochi cambiamenti, pur di ribaltare un trend negativo che non verrà più contemplato. In primissimo piano il destino di Massimiliano Allegri che è rimasto alla guida della ‘Vecchia Signora’, forte di un ricco contratto firmato fino all’estate 2025. Per fare in modo di trovare una soluzione che porti alla nascita di una Juventus vincente, durante la scorsa estate a Torino è arrivato uno dei dirigenti più apprezzati e preparati nel panorama internazionale: Cristiano Giuntoli.

Dopo il capolavoro a Napoli, con lo Scudetto finite sulle maglie azzurre anche per le tantissime brillanti intuizioni di mercato del direttore sportivo, adesso a Giuntoli il compito di rilanciare un progetto quasi demoralizzante per la piazza di Torino. Ci sarà da lavorare e molto ed i cambiamenti, in vista di gennaio e soprattutto giugno, iniziano già a prendere forma. Occhio, perchè uno dei titolarissimi del ‘Conte Max’ potrebbe tornare ben presto in orbita addio.

Intrigo Rabiot: il piano di Giuntoli è stabilito

Si parla chiaramente di Adrien Rabiot, pupillo di Allegri che solo qualche mese fa ha insistito a più non posso affinchè il francese rinnovasse il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Alla fine l’ha avuta vinta il tecnico ma il destino di Rabiot, ora come ora, pare proprio essere segnato.

A fine giugno 2024 il contratto del gioiello di Saint-Maurice scadrà definitivamente e pare proprio che un eventuale nuovo accordo con il club piemontese sia tutt’altro che scontato. Anzi. Cristiano Giuntoli non si svenerà per provare a trattenere il centrocampista ex PSG che rimane nel mirino di diversi top club per la prossima stagione. Barcellona e Manchester City sono pronti a darsi battaglia – dopo aver tentato già l’estate scorsa – per il cartellino del talento francese.

Rabiot, a parametro zero, è un’occasione davvero ghiotta per le grandi del calcio europeo. La Juventus, in piena ricostruzione, proverà a puntare su profili differenti con investimenti oculati anche in termini salariali. Ed in attesa di scoprire se e per quanto verrà squalificato Paul Pogba dopo essere risultato positivo al testosterone, anche il destino di Rabiot potrebbe essere molto presto parecchio lontano dalla Torino bianconera.