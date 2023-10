Ritorno immediato all’Inter: quinta punta per Inzaghi

Inter pronta a riportare a casa un attaccante per dare un’alternativa in più a Simone Inzaghi per il reparto avanzato.

Con la sosta per le partite delle nazionali, per i club è tempo di lavorare in sede di calciomercato per cercare di sistemare le rose in vista della seconda parte di stagione.

L’infortunio di Marko Arnautovic e le condizioni non ottimali di Alexis Sanchez hanno subito evidenziato un problema per quello che riguarda l’attacco dell’Inter. Il tecnico, in attesa di recuperare a pieno l’austriaco, ha le scelte contate per il proprio reparto avanzato. L’intenzione dei nerazzurri è quella di mettere a disposizione del proprio allenatore una nuova scelta da gennaio in poi ma che non vada ad incidere troppo sul bilancio. La scelta, in questo senso, appare fatta.

Calciomercato Inter, ritorno in vista: colpo in attacco

Passato in prestito alla Sampdoria in estate, Salvatore Esposito potrebbe rappresentare una nuova alternativa per l’attacco dell’Inter. Il ragazzo 2002 è stato fortemente voluto da Andrea Pirlo in blucerchiato e, se dovesse saltare la panchina del campione del mondo 2006, potrebbe far ritorno immediatamente all’Inter.

Da anni in prestito a varie squadre, Salvatore Esposito non è ancora riuscito a trovare la sua definitiva consacrazione nonostante fosse considerato un attaccante dal futuro roseo per quanto fatto vedere nelle giovanili nerazzurre. La sua migliore stagione è stata quella al Basilea nel 2021/2022 durante la quale ha messo a segno 7 reti totali. Ora era a caccia del rilancio in B con la Sampdoria ma l’avventura non è partita nel migliore dei modi.

Se la Sampdoria dovesse decidere di cambiare allenatore, per Salvatore Esposito potrebbero aprirsi le porte di un ritorno all’Inter già in vista di gennaio. Simone Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte, potendo rappresentare per la squadra un’alternativa da giocare a gara in corso e far rifiatare i titolari. Le condizioni non ottimali di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic anche negli anni passati, impongono all’Inter di trovare alternativa alla coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez per non rischiare di arrivare ‘scoperti’ nel finale di stagione.

Molto dipenderà da quello che sarà l’utilizzo del calciatore da parte dei blucerchiati da qui al mercato di gennaio. Nel frattempo Simone Inzaghi potrà fare affidamento su Klaassen, utilizzabile come seconda punta e, all’occorrenza, anche su Mkhitaryan, anche lui capace di agire sul fronte offensivo della squadra.