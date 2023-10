L’anno sabbatico della Juventus fuori dalla Champions League servirà per ricostruire la rosa: Giuntoli ha pronto un grande colpo

Da quando è arrivato alla Continassa la scorsa estate, Cristiano Giuntoli è un uomo in missione. In fondo la Juventus gli chiede di replicare, facendo se possibile anche meglio, quanto gli è riuscito nella lunga esperienza al Napoli.

Ma è un compito in due fasi, lo sa lui per primo. La prima era quella di sistemare la rosa a disposizione di Max Allegri, tagliando i doppioni e i giocatori ritenuti non necessari, ma abbassando anche il monte inaggi, non più sostenibile dal club. In questo senso si legge una campagna acquisti estiva che alla voce entrare ha fatto registrare solo quella di Weah. Ma ci sono state anche cessioni importanti e redditizie, altre arriveranno.

In più adesso a migliorare ulteriormente la situazione è arrivata la vicenda Pogba. Per il centrocampista francese la conferma di una mazzata, perché verosimilmente andrà incontro ad una lunga squalifica. Per la Juventus invece una svelta inattesa, perché potrà chiedere e facilmente ottenere la rescissione di un contratto (8 milioni netti) decisamente oneroso, il più caro in atto.

Soldi da reinvestire sul mercato già a gennaio? Capiremo di più dopo il Cda, ma soprattutto dopo la decisione dei soci di ricapitalizzare per circa 200 milioni, anche per compensare le mancate entrate della Champions League non giocata in questa stagione. Da questa sorta di ‘tesoretto’ Giuntoli potrà pescare per eventuali colpi a metà stagione.

Giuntoli 007: ecco il colpo Champions per Allegri, deve bruciare sul tempo tutti

In realtà lui si è già mosso da tempo, attivando i molti canali che ha creato nel corso degli anni a Napoli. La storia, non solo recente, insegna che il ds toscano ha sempre avuto un occhio di riguardo per i campionati dell’Est e sarà ancora così. Quella di Kvaratskhelia al Napoli è stata una scommessa vinta e la prossima si chiama Georgiy Sudakov.

Non a caso un suo uomo di fiducia martedì sera era in tribuna per assistere alla sfida di Champions League tra Anversa e Shaktar Donetsk, il club nel quale gioca il 21enne talentino ucraino. I bianconeri in effetti potrebbero fare un tentativo già a gennaio, puntando sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Anche perché oggi Sudakov è già valutato dal suo club attorno ai 20 milioni ma il suo prezzo è destinato a crescere.

Piedi educatissimi e gioco sempre a testa alta, il giovane ucraino attualmente sta giocando come trequartista a ridosso delle punte. Una figura che gli schemi di Allegri non prevede e infatti molti con lui si sono bruciati. Così più facilmente potrebbe giocare esterno offensivo di centrocampo su una delle due fasce.

In realtà però la missione juventino in Belgio prevedeva anche un altro risvolto, perché nell’Anversa gioca Arthur Vermeeren, diciottenne centrocampista belga. Altro talento giovane, altro giocatore da bloccare in fretta perché il club delle Ardenne lo valuta tra i 10 e i 12 milioni di euro.