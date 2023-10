Futuro alla Juventus: gol e firma in arrivo

Dopo la rete che ha mandato in visibilio i tifosi sta per arrivare anche la tanto attesa firma con la Juventus

L’obiettivo di Cristiano Giuntoli è quello di blindare i contratti di alcuni dei giocatori su cui dovrà poggiarsi la Juventus del futuro.

Il nuovo direttore sportivo bianconero è infatti in contatto con gli entourage di quelle che oggi sono senza dubbio le colonne della Signora: basti pensare a Wojciech Szczęsny, che potrebbe anche decidere di concludere la carriera a Torino, ma anche a Federico Chiesa, che pare ormai intenzionato a rinnovare il suo contratto fino al 2026.

Non è tutto, perché negli ultimi giorni sembra sempre più probabile anche il rinnovo di un giocatore che sta guadagnando molto spazio non solo nell’undici titolare di Allegri, ma anche nel cuore dei tifosi. Si tratta di Federico Gatti, che ha appena messo a segno il suo primo gol in Serie A con la maglia della Juventus dopo i due centri della scorsa stagione in Europa League.

Gatti ha siglato la sua prima rete in campionato con la Juve in una partita speciale: l’ex difensore del Frosinone ha aperto le danze nel derby contro il Torino, prima che il risultato venisse messo al sicuro dal raddoppio di Arek Milik. Il 25enne sta diventando un punto fermo della Signora ed è già un idolo della tifoseria, che apprezza la grinta, il temperamento e l’attaccamento alla maglia del difensore di Rivoli.

Gatti-Juve, rinnovo ormai a un passo: tutti i dettagli

Stando alle indiscrezioni, Cristiano Giuntoli è in contatto con il giocatore per cercare di arrivare a un prolungamento dell’intesa già nelle prossime settimane. Le parti appaiono molto vicine e non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo: in molti sono certi che già entro novembre il difensore rinnoverà il suo contratto con Madama, estendendolo almeno di un altro anno.

Al momento, infatti, l’intesa tra la Juventus e Gatti scade nel 2027: l’obiettivo di Giuntoli è allungare il contratto fino al 2028, così da far desistere i pretendenti. Gatti è infatti molto stimato in Premier League e alcuni big club inglesi avrebbero già bussato alla porta della Juve per chiedere informazioni sul giocatore.

La mossa di Giuntoli chiude le porte a ogni discorso di questo tipo: l’ex frusinate sarà uno degli elementi principali della Juventus dei prossimi anni. I tifosi bianconeri attendono fiduciosi la notizia ufficiale del rinnovo di contratto, che dovrebbe arrivare tra non molto.