40 milioni: l’erede di Osimhen lo manda De Zerbi

De Zerbi ed il suo Brighton stanno facendo davvero bene anche grazie anche alle sue prestazioni che hanno attirato l’interesse del Napoli

Per adesso il Napoli ha altri problemi a cui pensare visto che i risultati sul campo iniziano a non soddisfare più Aurelio De Laurentiis. Le voci di un possibile cambio tattico sono più che credibili, anche se si pensa che Rudi Garcia possa almeno arrivare a dopo la sosta delle nazionali. Con però davvero poche gare a disposizione per rimediare all’attuale magro bottino in campionato.

Il mercato è sempre attivo, lo abbiamo imparato da tempo. Le società, soprattutto quelle più importanti, sono sempre sul pezzo ed una società come il Napoli ci ha ormai abituati a farci vedere colpi incredibili, anche con prezzi contenuti.

Le scoperte di calciatori giovani ma già ottimi sono il forte della società partenopea che, dopo Kvaratskhelia, spera di aver fatto un altro colpaccio con un Natan sempre più in crescita.

Sicuramente ci saranno anche delle cessioni nei prossimi anni, anche se i tifosi napoletani sperano che si possano rimandare quanto più a lungo possibile. Per questo, il Ds Mauro Meluso ed il suo staff stanno già individuando i prossimi giovani campioni da portare all’ombra del Vesuvio. Stando a quanto riporta fichajes.net, addirittura il club napoletano potrebbe tentare di acquistare il vice-Osimhen già a gennaio, per poi farlo diventare titolare nelle prossime stagioni.

40 milioni a De Zerbi: ecco l’erede di Osimhen

Si pensa che il nigeriano continui a far gola alle big d’Europa e che gli azzurri possano stavolta cedere dinanzi a super offerte a fine stagione. Sull’attaccante ci sarebbero super squadre come PSG e Chelsea ed il valore di 150 milioni continuerebbe a non calare. Per questo è molto difficile che il Napoli lo tenga ancora anche dopo la prossima estate. Un sostituto sarebbe allora d’obbligo, tra gli obiettivi c’è un calciatore che in questo momento viene allenato da Roberto De Zerbi.

Il Napoli a gennaio potrebbe puntare forte su Julio Enciso, classe 2004 del Brighton e della nazionale paraguaiana. La giovanissima punta si è fatta strada già l’anno scorso in Premier League con 4 gol in 20 presenze, mentre per adesso in stagione ha fornito solo 2 assist in 2 partite giocate. I gol non sono per ora fioccati, ma bisogna dire che De Zerbi non lo usa spesso da prima punta.

Enciso può infatti giocare anche da seconda punta e da esterno. La sua versatilità lo fa essere già un’alternativa importante per il Brighton. Secondo quanto si legge su fichajes.net, gli inglesi chiederebbero circa 40 milioni di euro per cederlo, cifra che agli azzurri non spaventa dal momento che una cessione di livello come quella di Kim è già stata fatta a luglio.