Addio Juve, può partire a gennaio: vola in Premier

La Juventus dà il via libera al giocatore che può lasciare il club già a gennaio: futuro in Premier League

La Juventus è partita in maniera ottima in questa stagione ed i 17 punti conquistati nelle prime 8 giornate fanno ben sperare i tifosi nonostante dal punto di vista del gioco ci sia ancora molto da lavorare.

I bianconeri hanno ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta in questo primo scorcio di stagione, portandosi al terzo posto in classifica a -4 dal Milan capolista che sarà il prossimo avversario dopo la sosta. La Vecchia Signora vuole continuare a fare bene e, nonostante l’obiettivo dichiarato sia il quarto posto, è chiaro che sogna di poter vincere nuovamente il titolo dopo le ultime deludenti stagioni.

Diversamente dagli scorsi anni, la Juventus ha deciso di ripartire da zero puntando più sui giovani e sul materiale già presente in rosa che effettuare grossi colpi di mercato, complice anche la situazione economica deficitaria del club. Tuttavia, anche in una stagione senza coppe europee, c’è sempre chi riesce a trovare poco spazio e tra i giocatori che meno stanno giocando c’è Iling-Junior.

Grande protagonista nella seconda parte della scorsa stagione, quest’anno il talento inglese sembra essere scivolato molto indietro nelle gerarchie di Allegri e la cosa non può renderlo felice. Ecco perché la Juventus avrebbe deciso di dare il via libera al giocatore di trovarsi una nuova squadra a gennaio per mettere minuti nelle gambe e farsi trovare più pronto per la prossima stagione, con Iling-Junior pronto a volare in Premier League dove vanta estimatori di lusso.

Juventus, Iling-Junior stufo di attendere: futuro in Premier per l’inglese

Le continue panchine non hanno fatto piacere ad Iling-Junior che chiede più spazio per poter mettere in mostra quelle che sono le sue qualità, già apprezzate nel corso della passata stagione. Per questo motivo, la Juventus ha deciso di permettere al giocatore di lasciare il club e poterne trovare uno che possa permettergli di giocare con più continuità.

A gennaio, per Iling Junior potrebbe dunque aprirsi le porte della Premier League dove alcuni club lo stanno seguendo con grande interesse. Tra questi vi sono l’Aston Villa, dove gioca l’ex Roma Nicolò Zaniolo, il Newcastle dell’ex Milan Sandro Tonali ed anche l’Arsenal che sarebbero ben felici di accogliere un giocatore di gran talento come Iling-Junior nelle rispettive rose.

Oltre alla Premier League, però, il talento inglese piace anche in Bundesliga e sulle sue tracce ci sarebbe il Lipsia che, come sempre, tiene in grossa considerazione i giovani talenti sparsi in giro per l’Europa. Tuttavia, Iling-Junior non sembra molto attratto da un trasferimento in Germania e la Premier League è la sua massima priorità in caso di arrivo di offerte da entrambi i campionati.

Ad oggi, dunque, è complicato dire con certezza quale sarà la prossima squadra di Iling, ma una cosa è certa: difficilmente il talento inglese resterà a Torino per tutta la stagione e, considerato il suo talento, sarebbe uno spreco vederlo così spesso in panchina.