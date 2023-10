Inter, la scelta è fatta: va via a zero a giugno

L’Inter pensa al futuro della rosa fra conferme ed addii: la società sembra decisa a salutare un giocatore a parametro zero

L’Inter ha diverse situazioni contrattuali da risolvere al più presto: sono in arrivo le prime decisioni al riguardo.

L’avvio di stagione dei nerazzurri è stato decisamente positivo, anche se la sconfitta con il Sassuolo ed il pareggio con il Bologna hanno lasciato l’amaro in bocca ai nerazzurri prima della sosta.

Ad ogni modo, la formazione di Inzaghi è al secondo posto in campionato ed è prima a pari punti con la Real Sociedad nel girone di Champions League.

La ripresa dopo la pausa sarà fondamentale: si partirà con la complicata sfida al Torino per poi affrontare il Salisburgo in casa. Intanto, però, si pensa anche alla situazione della rosa: fra prestiti e contratti in scadenza ci sono diversi nodi da risolvere.

L’obiettivo dell’Inter è molto chiaro: la vittoria dello scudetto è la priorità della società. Per questo, Inzaghi non ha nascosto la sua rabbia per il pareggio beffardo rimediato a San Siro contro il Bologna: due disattenzioni sono costate molto care e l’allenatore non vuole più cali di concentrazione. Di conseguenza, la trasferta con il Torino potrebbe già rappresentare un banco di prova per i nerazzurri.

Inter, decisione presa: così sarà addio a parametro zero

Ci sono molti punti interrogativi sul futuro della rosa. La società sarebbe già al lavoro per alcuni importanti rinnovi di contratto: Mkhitaryan (attuale scadenza 2024), Darmian (2024), Dumfries (2025), Dimarco (2026) e Lautaro Martinez (2026). Su altri fronti, invece, si è deciso di aspettare lo sviluppo della stagione in corso. Allo stato attuale, però, c’è chi è molto lontano dal prolungamento: tra questi figura anche Sensi.

Il centrocampista è entrato nel suo ultimo anno di contratto. Dopo un ottimo precampionato, che ha convinto tutti a trattenerlo a Milano dopo che l’affare Samardzic è tramontato, l’ex Sassuolo ha trovato poco spazio anche a causa di alcuni ricorrenti problemi fisici. Dopo un prestito fruttuoso al Monza, in cui il giocatore aveva ritrovato la continuità necessaria per mostrare il proprio talento, dunque, aleggia l’ombra di un anno complicato per lui.

Difficilmente le parti si incontreranno per parlare di rinnovo se la situazione non dovesse cambiare. Lo stesso Sensi potrebbe optare per una nuova destinazione che gli permetta di esprimersi al meglio. I prossimi mesi saranno determinanti: non è ancora stata scritta la parola fine, ma ad oggi il futuro insieme sembra molto lontano.