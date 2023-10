Klopp scende in campo: 60 milioni e ‘scippo’ al Milan

Tifosi del Milan preoccupati e a ragion veduta, il Liverpool di Jurgen Klopp sarebbe pronto a scendere in campo

Il calcio ci ha insegnato che è più facile cercare tra diverse alternative quando si hanno più soldi a disposizione, e certamente non sono quelli a mancare alle squadre di Premier League. Oggi sono i campionati arabi a far temere maggiormente la partenza dei propri beniamini ai tifosi, ma il calcio inglese, tra tradizione, fascino ed anche ingaggi importanti, resta sempre pericoloso.

Sembrerebbe proprio che ad aver ‘paura’ oggi debbano essere i tifosi del Milan. Si sa che quando dei calciatori magari pagati anche poco iniziano ad emergere, le sirene del mercato cominciano allo stesso tempo ad infittirsi. Alcune squadre di Premier avrebbero azionato i loro radar verso i rossoneri. In particolare, occhio al Liverpool.

I Reds figurano tra le squadre più blasonate ed anche più ricche del panorama calcistico britannico. Proprio in questo momento stanno anche tentando di rivoluzionare un reparto che negli ultimi anni non sta funzionando poi così bene: la difesa. Il pacchetto arretrato, infatti, non fa la gioia del tecnico tedesco, Jurgen Klopp, deciso a cercare in giro per l’Europa i nuovi difensori da dare alla propria squadra.

60 milioni e scippo al Milan: Klopp scende in campo

Uno su tutti sarebbe proprio quel Malick Thiaw che poco più di un anno fa il Milan pagò solo 8,6 milioni allo Schalke 04. Dopo tre stagioni in Germania, a Gelsenkirchen, il difensore di origini finlandesi e senegalesi è sbarcato in Italia per prendersi la scena dopo qualche mese di adattamento. Mesi iniziali con poche presenze fino a diventare via via uno degli elementi imprescindibili della formazione di Pioli. Oggi è già un osservato speciale.

Thiaw ha completato la sua prima stagione milanista con 20 presenze in campionato più 4 in Champions League, mentre per quanto riguarda quella in corso, il tedesco è già sceso in campo 7 volte in Serie A e 2 in Europa. Chiaro che visto che il difensore ha soltanto 22 anni ed il contratto è in scadenza nel 2027, il Liverpool debba fare un’offerta davvero consistente per portarselo a casa.

Il tutto non avverrebbe sicuramente prima di giugno, anche perché pur volendo i Reds non potrebbero pretendere che i rossoneri in piena lotta scudetto decidano di privarsi di un titolare a metà stagione. Per convincere Scaroni e soci, però, ora gli inglesi dovranno mettere sul piatto un’offerta di 55-60 milioni. In estate ne sapremo di più.