Mercato, club furiosi: big non paga trasferimenti, debiti da 209mln

Il top club d’Europa dovrà risolvere il problema relativo ai debiti per un totale da 209 milioni di euro: ecco la ricostruzione della vicenda

Non finiscono i problemi a livello internazionale: numerosi debiti per il top club d’Europa che ora dovrà decidere il da farsi nella prossima Assemblea dei soci. All’ordine del giorno sarà discusso di questa problematica che va avanti ormai da tempo: tanti acquisti realizzati in queste sessioni di mercato con l’accumulo di debiti per un totale di 209 milioni da sborsare a partire da quest’anno.

Un momento decisivo per affrontare la prossima Assemblea dei soci. Non è oro ciò che luccica con numerosi problemi in ottica futura: il top club spagnolo dovrà così versare milioni di euro alle big d’Europa. Tanti debiti da smaltire nel corso degli anni con la situazione che sta diventando sempre più impraticabile: ecco il retroscena con la ricostruzione della vicenda nel dettaglio.

Mercato, il club è pieno di debiti: ecco le quote da pagare

Il calciomercato fa sognare i tifosi, ma spesso i top club d’Europa si trovano a dover affrontare problemi a livello finanziari. Tanti debiti accumulati per poter finanziare così acquisti di livello assoluto: ora uno dei maggiori club di sempre dovrà capire come risolvere il problema debiti.

Ancora problemi in casa Barcellona. Come svelato dal quotidiano spagnolo Sport, alla prossima Assemblea dei Soci sarà messo in risalto un debito da 207 milioni di euro totali: da una parte 89 milioni da restituire in questa stagione, mentre altri 118 milioni da saldare a partire dai prossimi anni. In primis, c’è quello con il Leeds per Raphina: il Barcellona dovrà versare 24 milioni entro giugno per poi pensare ad altri 38 milioni da saldare nei prossimi anni. Per Lewandowski, invece, il club blaugrana dovrà pagare 10 milioni di euro quest’anno e 21 milioni di euro a lungo termine. Infine, c’è da monitorare la situazione di Ferrar Torres: 13 milioni di euro subito e altri 26 milioni da versare in altre rate.

Anche club italiani dovranno così pensare alla risoluzione dei debiti cercando nuove finanze per essere sempre all’avanguardia. Inter e Milan hanno speso tanti in queste sessioni di calciomercato per allestire rose sempre più competitive a livello internazionale. Un motivo in più per capire meglio la situazione dei top club d’Europa: ecco tutti i passi da seguire per non soffocare nel calcio moderno da debiti da estinguere.