Ultim’ora, ritiro Cristiano Ronaldo: l’indiscrezione scuote i tifosi

Si torna a parlare di ritiro per Cristiano Ronaldo: spunta un’indiscrezione che non lascia indifferenti i tifosi

Cristiano Ronaldo pensa al ritiro? La domanda è lecita tra tutti gli appassionati di calcio e i tifosi che non lo hanno mai perso di vista, nemmeno dopo il suo trasferimento, nel gennaio 2023, all’Al-Nassr, nel ricco campionato saudita.

Il campione portoghese fa ancora la differenza ad alti livelli, e questo è innegabile. Lo dimostra ogni volta che veste la maglia della Nazionale. Ma il tempo passa anche per lui, l’età avanza ed è inevitabile che possa cominciare a riflettere davvero sul suo futuro lontano dal terreno di gioco.

Tra mille sussurri e indiscrezioni provenienti sia dal Portogallo che dalla Spagna, senza dimenticare l’Arabia Saudita che oggi lo sta ospitando, negli ultimi giorni è spuntata addirittura la possibile data del ritiro di CR7.

L’addio del campione portoghese al mondo del calcio potrebbe infatti non essere così distante nel tempo come ci si poteva immaginare. Il fuoriclasse classe 1985 avrebbe già pianificato tutto. Giocherà ancora per qualche anno, fino a raggiungere un obiettivo fondamentale per la sua carriera. Poi sarà addio, verso nuovi traguardi e nuove avventure, ma senza il pallone tra i piedi.

Il futuro di Cristiano è sostanzialmente già scritto. Lo ha programmato badando a ogni dettaglio, come tutto il resto della sua carriera, lo stesso CR7. E lo ha fatto in comunione con il suo attuale club, l’Al-Nassr, ancora prima di firmare il contratto che lo ha portato a essere un pioniere per l’esodo dei top player nel campionato saudita.

Cristiano Ronaldo si ritira: spunta la data dell’addio al calcio

L’attuale accordo contrattuale dell’ex numero 7 di Manchester United e Juventus prevede infatti un rinnovo annuale fino all’inizio del 2027. Senza ulteriori novità, dunque, Ronaldo dovrebbe continuare a giocare per altre tre stagioni intere, per poi appendere gli scarpini al chiodo alla fine del 2026. E non sarebbe una scelta casuale.

Il vero grande obiettivo di Cristiano, l’unico che ancora manca alla sua carriera, è infatti la Coppa del Mondo. Nonostante si stia avvicinando a rapidi passi ai 40 anni, e li avrà superati durante i prossimi Mondiali, in programma nel 2026 in Canada, Stati Uniti e Messico, CR7 vuole regalarsi un’ultima grande possibilità.

Continuerà quindi a giocare per tenersi in forma, e prenderà parte alla rassegna americana per cercare di imitare il suo grande rivale, Messi, e conquistare con il Portogallo, Nazionale ricca di talento, quel successo che renderebbe la sua carriera probabilmente inimitabile e ineguagliabile.

E chissà che un eventuale exploit in Coppa del Mondo non possa infondergli la volontà di proseguire ancora a giocare anche dopo i Mondiali. Sarebbe una sorpresa, ma nemmeno troppo, considerando la maniacalità con cui sta prendendo cura del proprio corpo. Un’attenzione certosina che potrebbe consentirgli di mantenersi competitivo anche ben oltre i 40 anni, specialmente in un calcio dai ritmi più bassi come quello saudita.