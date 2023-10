Diletta Leotta in costume è rovente: fan in estasi

La giornalista è estremamente sexy nel suo ultimo scatto: Diletta Leotta fa impazzire i suoi fan, così è davvero esagerata

È ormai un punto fermo del mondo dello spettacolo da tanti anni. Il successo scaturito da Diletta Leotta, giornalista e non solo, è semplicemente incalcolabile. La bionda siciliana è tornata a brillare su Instagram e lo ha fatto alla sua maniera: con una sensualità semplicemente impareggiabile.

Nata il 16 agoato 1991 a Catania, Diletta ha iniziato la sua carriera da giornalista in maniera quasi inattesa. Dagli esordi a Sky passando per Mediaset fino a DAZN, piattaforma streaming del quale è ormai un volto riconosciutissimo. Diletta è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania anche se la sua notorietà ha raggiunto vette altissime anche grazie ai social. La Leotta è una vera e propria beniamina del web: basti pensare che soltanto su Instagram ha collezionato nel tempo oltre 8,7 milioni di seguaci.

Numeri pazzeschi, figli di un amore incondizionato da parte della sua numerosissima fan base: ed il motivo è presto detto. La giornalista non disdegna la pubblicazione di scatti estremamente sensuali nei quali la bellezza della 32enne è al centro dell’attenzione di tutti. Non solo giornalista e volto noto di televisione e internet ma anche affermata speaker radiofonica.

Ogni giorno, ormai da anni, va in onda sulle frequenze di ‘Radio 105’ di cui è la padrona di casa. Diversi i programmi guidati al successo dalla bionda catanese: non è affatto escluso che da qui ai prossimi anni il suo seguito possa aumentare ancora a dismisura.

Piccante in costume: Diletta Leotta da applausi

Per quanto riguarda la sua vita amorosa, c’è da dire come negli anni Diletta sia accostata a diversi flirt molti dei quali prontamente smentiti dalla Leotta. Da oltre un anno è mezzo è però scoccato quello che sembrerebbe essere l’amore della sua vita: fa infatti coppia fissa con l’ex Liverpool e attuale portiere del Newcastle Loris Karius. Insieme al tedesco, nel giorno dell’ultimo compleanno di Diletta, ha gioito per la nascita della sua prima figlia: la piccola Aria.

Dopo aver monopolizzato l’attenzione di milioni di italiani con scatti semplicemente esagerati, la speaker ha continunato su questa strada con una foto davvero rovente pubblicata nelle scorse ore sulla sua pagina social. “Nel mio posto del cuore”, recita la didascalia di Diletta che in Sicilia si gode uno degli ultimi momenti di relax visto il caldo ancora costante nella splendida isola. Bella sì ma mai quanto la giornalista di Catania che con un bikini striminzito a dato risalto alle sue forme a dir poco esplosive.

Mentre sale la scaletta dopo un bagno rinfrescante, Diletta sorride all’obiettivo e mette in risalto il suo corpo statuario per niente intaccato dalla recente gravidanza. In poche ore migliaia sono stati likes e commenti da parte dei fan, rimasti decisamente senza parole davanti alle forme dell’insuperabile Diletta Leotta.