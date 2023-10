Barella addio, c’è la data: colpo di scena Inter

Il calciomercato dell’Inter può registrare un clamoroso addio: spunta la data per la super cessione di Nicolò Barella

Il mezzo passo falso con il Bologna è ormai finito in archivio anche se, numeri alla mano, i nerazzurri hanno perso la vetta della Serie A in favore del Milan. Un duello infinito quello tutto milanese che, con ogni probabilità, si protrarrà fino al termine dell’attuale stagione.

L’Inter è tuttavia reduce da un’annata importante, quasi storica. Il percorso eccezionale fatto in Champions League, con il sogno di trionfare in finale contro il Manchester City di Guardiola sfumato per un pelo. Il lavoro di Simone Inzaghi è stato e rimane encomiabile, merito anche di una rosa davvero completa e ricca di talento. In estate è arrivato materiale di grandissimo livello: da Thuram a Frattesi passando per Sommer e Carlos Augusto, ma non solo.

Intanto, però, occhio a quello che potrebbe essere un destino già scritto per una delle pedine a dir poco indispensabili dell’allenatore piacentino. In primissimo piano il futuro di Nicolò Barella che, già in passato corteggiato da numerosi top club europei, potrebbe effettivamente dire addio ai colori nerazzurri per una nuova suggestiva avventura lontanissimo dalla Serie A.

Cessione Barella, l’Inter dice sì: la data

Giunto alla ‘Pinetina’ nell’estate 2019 e pagato complessivamente oltre 42 milioni – tra prestito e riscatto – adesso pare proprio che il gioiello sardo possa fare le valigie. Beppe Marotta è conscio delle qualità di Barella – che intanto ha già collezionato 10 presenze con 1 assist all’attivo – ma sa bene che certi treni e certe offerte passano una sola volta nella vita.

Agli albori c’era il Liverpool di Jurgen Klopp che, innamorato calcisticamente del tuttocampista dell’Inter, non ha mai nascosto la sua voglia di allenarlo con la maglia dei ‘Reds’ sulle spalle. Uno scenario adesso abbastanza lontano visto che sarebbero altre tre le società di grande livello pronte a farsi avanti tra qualche mese. La cosa certa è che la data dell’addio arriverà coi mesi caldi: in estate Barella potrebbe salutare l’Inter. In primissimo piano, alla finestra, c’è il Newcastle che dopo aver strappato Tonali al Milan non avrebbe problemi a sborsare una cifra importante per prendersi pure Barella.

Attenzione anche ad un’altra big del calcio inglese che non sta vivendo mesi felici: il Manchester United. Erik ten Hag è un estimatore del cagliaritano e sarebbe ben felice di allenarlo all’Old Trafford. Infine, pure il PSG in piena ricostruzione potrebbe tentare l’approccio: resta il fatto che l’Inter, davanti ad una proposta davvero importante (non meno di 60-70 milioni di euro) stavolta potrebbe dare il via libera salutando definitivamente Nicolò Barella.