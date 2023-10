Svolta improvvisa: si cambia in panchina, Sampaoli il nuovo tecnico

Jorge Sampaoli sembra essere ormai prossimo a tornare in panchina. La trattativa è destinata ad entrare nel vivo in davvero poco tempo. Le ultime.

Per Sampaoli è pronta una nuova avventura dopo la fine dell’esperienza con il Flamengo. Il tecnico ha sicuramente voglia di trovare una sfida stimolate per rilanciarsi e naturalmente puntare in alto con l’obiettivo di dimostrare la sua qualità.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da tuttomercatoweb.com, il futuro di Sampaoli sembra essere ormai segnato e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro di quello che potrà succedere. Ma presto per lui ci potrebbe essere una nuova occasione in panchina.

Svolta in panchina: esonero deciso, ecco chi arriva al suo posto

Terminata l’esperienza con il Flamengo, per Sampaoli nei prossimi giorni potrebbe esserci una nuova occasione importante per dimostrare le proprie qualità. Per il momento niente è certo considerando che sono in corso tutte le valutazioni del caso, ma ormai la strada è segnata e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro sul futuro di un tecnico che ha sicuramente scritto pagine di storia molto importante del calcio mondiale.

Stando alle ultime informazioni, il Perù sembra essere pronto a puntare su Sampaoli in panchina in caso di esonero di Reynoso. Servirà una vittoria contro l’Argentina per salvare la panchina del ct, ma altrimenti si punterà sull’esperienza dell’ormai ex Flamengo. Prossime ore decisive in questo caso considerando che ancora si deve scendere in campo.

Per Sampaoli si tratta di una occasione importante per rilanciarsi dopo una esperienza non facile in casa del Flamengo. Ora per lui possibile una nuova panchina di una nazionale, ma sono in corso le riflessioni del caso per valutare nel migliore dei modi se si tratta oppure no dell’occasione importante della sua carriera.

Il Perù pensa a Sampaoli per la panchina

Jorge Sampaoli rappresenta una occasione importante per il Perù. La panchina di Reynoso in questo momento è traballante e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per capire meglio al decisione della Federcalcio. Come detto in precedenza, in caso di una sconfitta si aprirebbero le porte dell’esonero e a questo punto di un arrivo di un tecnico esperienza per provare a centrare il pass per i Mondiali.